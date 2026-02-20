Запланована подія 2

Франція прив’язує відбудову України до свого експорту: новий фонд на €71 млн

Другий етап “Фонду для України” фінансуватиме проєкти з обов’язковою французькою технологічною складовою. Йдеться про партнерства у критичній інфраструктурі - від енергетики до житла.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Французькі компанії інвестують в Україну

20 лютого 2026 року в Києві міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали міжурядову угоду про оновлення Фонду підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки ("Фонд для України").   

"Франція спрямовує додаткові 71 млн євро на реалізацію проєктів приватного сектору в Україні. Ці кошти зможуть залучити французькі компанії, які зацікавлені в довгострокових партнерствах з українськими бізнесами, передачі технологій та створенні додаткової вартості всередині нашої країни", – зазначив Соболев. 

Фонд "Для України ІІ" спрямовуватиме фінансування на проєкти з відновлення критичної інфраструктури країни у ключових галузях. Серед пріоритетів — охорона здоров’я, транспорт і енергетика, аграрний сектор, системи водопостачання, іригації та санітарії, управління відходами, гуманітарне розмінування, житлове будівництво й цифрові рішення. За потреби перелік напрямів може бути розширений відповідно до стратегічних завдань України.

Водночас уже стартував конкурс проєктів для французьких компаній, який триватиме до 9 квітня 2026 року. Подати заявки можуть усі французькі підприємства, однак перевага надаватиметься малому та середньому бізнесу.

Проєкти мають відповідати пʼяти критеріям:

  • Відповідати на офіційний запит уряду України.
  •  Максимальна сума підтримки – 7 млн євро, з урахуванням вартості страхування.
  •  Короткий термін реалізації – до 16 місяців, а також низькі експлуатаційні витрати.
  • Підтримка французького експорту – не менше 50% французької складової.
  • Відповідати екологічним і соціальним стандартам (вуглецева нейтральність, зменшення частки неформальної економіки, позитивний вплив на довкілля і біорізноманіття).

Проєкти будуть реалізовуватися в 2027 році.

Довідково

Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки ("Фонд для України") був створений у 2024 році на підставі грантової угоди між урядами Франції та України.

За час роботи Фонд уже профінансував 19 проєктів, які реалізуються спільно французькими та українськими компаніями у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській та низці інших областей України.

Ранше повідомлялось, що Франція створить новий фонд обсягом 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки України з 2026 року. Сторони також домовилися про співпрацю в обороні, енергетиці та фінансування дронової програми.

Автор:
Ольга Опенько