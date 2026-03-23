Функциональная CRM для автосервиса: Ulteama представила систему управления СТО

Ulteama представила CRM-систему для автоматизации станций технического обслуживания. Программа для СТО разработана как инструмент управления автостанциями, которые сталкиваются с потерей контроля над заказами, непрозрачностью финансов и складских остатков при росте объема работ. Ulteama объединяет в единой цифровой среде заказ-наряды, планирование загрузки мастеров, учет деталей и финансовый модуль, позволяя владельцам сервисов видеть реальную прибыль по каждому заказу.

Для большинства СТО ключевой проблемой остается отсутствие единой системы управления процессами. Заказы фиксируются в разных таблицах, склад ведется отдельно, финансовые показатели сводятся вручную, а информация по клиентам хранится фрагментарно. По мере роста бизнеса увеличивается количество ошибок – забытые работы, несвоевременное списание запчастей, перегруженные или простаивающие мастера. Владельцы сервисов сталкиваются с ситуацией, когда операционные процессы начинают требовать больше времени на контроль, чем сама стратегическая работа по развитию бизнеса.

Разработка Ulteama началась не как IT-стартап, а как ответ на ежедневные операционные трудности автосервиса. Команда сервиса искала инструмент, который учитывал бы реальные процессы мастерской – от предварительного расчета до закрытия заказа и списания деталей. Не найдя решения, полностью соответствующего практике СТО, руководство приняло решение создать собственную систему. Так Ulteama стала CRM, разработанной мастерами для мастеров, с учетом специфики ремонтного бизнеса.

"Существующие CRM на рынке закрывают лишь часть задач автосервисов. Например, нельзя было видеть запчасти, работы и статусы на одном экране – приходилось переходить между вкладками и использовать Excel. Мы создавали Ulteama, чтобы дать простую, но полноценную программу для СТО, где все удобно в одном интерфейсе: планирование, заказ-наряды, склад, зарплаты и уведомления о визитах клиентов. Это позволило ускорить работу менеджеров и уменьшить количество ошибок", – отметил CEO Ulteama.

На ближайшую перспективу Ulteama планирует масштабировать систему и расширить функционал. Среди приоритетов: интеграция с внешними сервисами, внедрение визуальных схем диагностики, улучшение аналитики и расширение базы знаний для сотрудников. Компания также рассматривает возможность выхода в другие регионы и страны, предоставляя автосервисам инструмент, который ускоряет работу и повышает удобство всех процессов.