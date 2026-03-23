Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Новости компаний
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Функциональная CRM для автосервиса: Ulteama представила систему управления СТО

Ulteama представила CRM-систему для автоматизации станций технического обслуживания. Программа для СТО разработана как инструмент управления автостанциями, которые сталкиваются с потерей контроля над заказами, непрозрачностью финансов и складских остатков при росте объема работ. Ulteama объединяет в единой цифровой среде заказ-наряды, планирование загрузки мастеров, учет деталей и финансовый модуль, позволяя владельцам сервисов видеть реальную прибыль по каждому заказу.

Для большинства СТО ключевой проблемой остается отсутствие единой системы управления процессами. Заказы фиксируются в разных таблицах, склад ведется отдельно, финансовые показатели сводятся вручную, а информация по клиентам хранится фрагментарно. По мере роста бизнеса увеличивается количество ошибок  забытые работы, несвоевременное списание запчастей, перегруженные или простаивающие мастера. Владельцы сервисов сталкиваются с ситуацией, когда операционные процессы начинают требовать больше времени на контроль, чем сама стратегическая работа по развитию бизнеса.

Разработка Ulteama началась не как IT-стартап, а как ответ на ежедневные операционные трудности автосервиса. Команда сервиса искала инструмент, который учитывал бы реальные процессы мастерской  от предварительного расчета до закрытия заказа и списания деталей. Не найдя решения, полностью соответствующего практике СТО, руководство приняло решение создать собственную систему. Так Ulteama стала CRM, разработанной мастерами для мастеров, с учетом специфики ремонтного бизнеса.

"Существующие CRM на рынке закрывают лишь часть задач автосервисов. Например, нельзя было видеть запчасти, работы и статусы на одном экранеприходилось переходить между вкладками и использовать Excel. Мы создавали Ulteama, чтобы дать простую, но полноценную программу для СТО, где все удобно в одном интерфейсе: планирование, заказ-наряды, склад, зарплаты и уведомления о визитах клиентов. Это позволило ускорить работу менеджеров и уменьшить количество ошибок",  отметил CEO Ulteama.

На ближайшую перспективу Ulteama планирует масштабировать систему и расширить функционал. Среди приоритетов: интеграция с внешними сервисами, внедрение визуальных схем диагностики, улучшение аналитики и расширение базы знаний для сотрудников. Компания также рассматривает возможность выхода в другие регионы и страны, предоставляя автосервисам инструмент, который ускоряет работу и повышает удобство всех процессов.

