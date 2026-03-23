Функціональна CRM для автосервісу: Ulteama представила систему управління СТО

Ulteama представила CRM-систему для автоматизації станцій технічного обслуговування. Програма для СТО розроблена як інструмент управління автосервісами, які стикаються з втратою контролю над замовленнями, непрозорістю фінансів і складських залишків при зростанні обсягу робіт. Ulteama об’єднує в єдиному цифровому середовищі замовлення-наряди, планування завантаження майстрів, облік деталей і фінансовий модуль, дозволяючи власникам сервісів бачити реальний прибуток по кожному замовленню.

Для більшості СТО ключовою проблемою залишається відсутність єдиної системи управління процесами. Замовлення фіксуються в різних таблицях, склад ведеться окремо, фінансові показники зводяться вручну, а інформація про клієнтів зберігається фрагментарно. Із зростанням бізнесу збільшується й кількість помилок — забуті роботи, несвоєчасне списання запчастин, перевантажені або такі, що простоюють, майстри. Власники сервісів стикаються з ситуацією, коли операційні процеси починають вимагати більше часу на контроль, ніж сама стратегічна робота з розвитку бізнесу.

Розробка Ulteama почалася не як IT-стартап, а як відповідь на щоденні операційні труднощі автосервісу. Команда сервісу шукала інструмент, який враховував би реальні процеси майстерні – від попереднього розрахунку до закриття замовлення та списання деталей. Не знайшовши рішення, що повністю відповідало б практиці СТО, керівництво вирішило створити власну систему. Так Ulteama стала CRM, розробленою майстрами для майстрів, з урахуванням специфіки ремонтного бізнесу.

"Існуючі CRM на ринку закривають лише частину задач автосервісів. Наприклад, не можна було бачити запчастини, роботи й статуси на одному екрані – доводилося переходити між вкладками та використовувати Excel. Ми створювали Ulteama, щоб дати просту, але повноцінну програму для СТО, де все зручно в одному інтерфейсі: планування, замовлення-наряди, склад, зарплати та сповіщення про візити клієнтів. Це дозволило прискорити роботу менеджерів і зменшити кількість помилок", — зазначив CEO Ulteama.

У найближчій перспективі Ulteama планує масштабувати систему та розширити її функціонал. Серед пріоритетів: інтеграція із зовнішніми сервісами, впровадження візуальних схем діагностики, покращення аналітики та розширення бази знань для співробітників. Компанія також розглядає можливість виходу в інші регіони та країни, надаючи автосервісам інструмент, який пришвидшує роботу та підвищує зручність усіх процесів.