Функціональна CRM для автосервісу: Ulteama представила систему управління СТО

Ulteama представила CRM-систему для автоматизації станцій технічного обслуговування. Програма для СТО розроблена як інструмент управління автосервісами, які стикаються з втратою контролю над замовленнями, непрозорістю фінансів і складських залишків при зростанні обсягу робіт. Ulteama об’єднує в єдиному цифровому середовищі замовлення-наряди, планування завантаження майстрів, облік деталей і фінансовий модуль, дозволяючи власникам сервісів бачити реальний прибуток по кожному замовленню.

Для більшості СТО ключовою проблемою залишається відсутність єдиної системи управління процесами. Замовлення фіксуються в різних таблицях, склад ведеться окремо, фінансові показники зводяться вручну, а інформація про клієнтів зберігається фрагментарно. Із зростанням бізнесу збільшується й кількість помилок — забуті роботи, несвоєчасне списання запчастин, перевантажені або такі, що простоюють, майстри. Власники сервісів стикаються з ситуацією, коли операційні процеси починають вимагати більше часу на контроль, ніж сама стратегічна робота з розвитку бізнесу.

Розробка Ulteama почалася не як IT-стартап, а як відповідь на щоденні операційні труднощі автосервісу. Команда сервісу шукала інструмент, який враховував би реальні процеси майстерні  від попереднього розрахунку до закриття замовлення та списання деталей. Не знайшовши рішення, що повністю відповідало б практиці СТО, керівництво вирішило створити власну систему. Так Ulteama стала CRM, розробленою майстрами для майстрів, з урахуванням специфіки ремонтного бізнесу.

"Існуючі CRM на ринку закривають лише частину задач автосервісів. Наприклад, не можна було бачити запчастини, роботи й статуси на одному екрані  доводилося переходити між вкладками та використовувати Excel. Ми створювали Ulteama, щоб дати просту, але повноцінну програму для СТО, де все зручно в одному інтерфейсі: планування, замовлення-наряди, склад, зарплати та сповіщення про візити клієнтів. Це дозволило прискорити роботу менеджерів і зменшити кількість помилок", — зазначив CEO Ulteama.

У найближчій перспективі Ulteama планує масштабувати систему та розширити її функціонал. Серед пріоритетів: інтеграція із зовнішніми сервісами, впровадження візуальних схем діагностики, покращення аналітики та розширення бази знань для співробітників. Компанія також розглядає можливість виходу в інші регіони та країни, надаючи автосервісам інструмент, який пришвидшує роботу та підвищує зручність усіх процесів.

