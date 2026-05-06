Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Газовый рынок Украины: стартует аукцион для расширения импорта из Польши

газопровод
Регулятор согласовал запуск совместного проекта

Украина переходит в новый этап расширения импорта природного газа из Европейского Союза через Польшу. Регулятор согласовал запуск совместного проекта, предусматривающий рыночный механизм распределения дополнительных мощностей на межгосударственном соединении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Ключевым элементом станет аукцион на платформе GSA, запланированный на 6 июля 2026 года. Именно он определит, есть ли коммерческий спрос на расширение импорта и будет ли реализован проект на практике.

Речь идет не только о техническом увеличении пропускной способности, но и о переходе к модели, где инфраструктура развивается под подтвержденный спрос рынка. В случае положительных результатов аукциона, украинский оператор ГТС вместе с польским GAZ-SYSTEM будут инвестировать в расширение интерконнектора.

Проект уже синхронно согласован регуляторами Украины и Польши. Это снижает регуляторные барьеры и фактически открывает путь реализации трансграничного инфраструктурного решения.

Для украинского газового рынка это означает несколько практических изменений:

  • усиление доступа к ресурсу из ЕС
  • снижение зависимости от отдельных маршрутов поставки
  • повышение конкуренции между поставщиками
  • большую предполагаемость импорта в среднесрочной перспективе

Развитие интерконнектора с Польшей является частью более широкой стратегии интеграции Украины в европейский энергорынок, где ключевую роль играют именно рыночные механизмы распределения мощностей.

Если бизнес подтвердит спрос, то Украина получит не просто дополнительные мощности, а более рыночную и устойчивую модель импорта газа из ЕС.

Добавим, вчера Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО Оператор ГТС Украины по увеличению мощностей на границе с Польшей.

Автор:
Татьяна Гойденко