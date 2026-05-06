Газовый рынок Украины: стартует аукцион для расширения импорта из Польши

Украина переходит в новый этап расширения импорта природного газа из Европейского Союза через Польшу. Регулятор согласовал запуск совместного проекта, предусматривающий рыночный механизм распределения дополнительных мощностей на межгосударственном соединении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Ключевым элементом станет аукцион на платформе GSA, запланированный на 6 июля 2026 года. Именно он определит, есть ли коммерческий спрос на расширение импорта и будет ли реализован проект на практике.

Речь идет не только о техническом увеличении пропускной способности, но и о переходе к модели, где инфраструктура развивается под подтвержденный спрос рынка. В случае положительных результатов аукциона, украинский оператор ГТС вместе с польским GAZ-SYSTEM будут инвестировать в расширение интерконнектора.

Проект уже синхронно согласован регуляторами Украины и Польши. Это снижает регуляторные барьеры и фактически открывает путь реализации трансграничного инфраструктурного решения.

Для украинского газового рынка это означает несколько практических изменений:

усиление доступа к ресурсу из ЕС

снижение зависимости от отдельных маршрутов поставки

повышение конкуренции между поставщиками

большую предполагаемость импорта в среднесрочной перспективе

Развитие интерконнектора с Польшей является частью более широкой стратегии интеграции Украины в европейский энергорынок, где ключевую роль играют именно рыночные механизмы распределения мощностей.

Если бизнес подтвердит спрос, то Украина получит не просто дополнительные мощности, а более рыночную и устойчивую модель импорта газа из ЕС.

Добавим, вчера Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала проект ООО Оператор ГТС Украины по увеличению мощностей на границе с Польшей.