Газовий ринок України: стартує аукціон для розширення імпорту з Польщі

Регулятор погодив запуск спільного проєкту

Україна переходить до нового етапу розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу через Польщу. Регулятор погодив запуск спільного проєкту, який передбачає ринковий механізм розподілу додаткових потужностей на міждержавному з’єднанні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Ключовим елементом стане аукціон на платформі GSA, запланований на 6 липня 2026 року. Саме він визначить, чи є комерційний попит на розширення імпорту та чи буде проєкт реалізовано на практиці.

Йдеться не лише про технічне збільшення пропускної здатності, а про перехід до моделі, де інфраструктура розвивається під підтверджений попит ринку. У разі позитивних результатів аукціону український оператор ГТС разом із польським GAZ-SYSTEM інвестуватимуть у розширення інтерконектора.

Проєкт уже синхронно погоджений регуляторами України та Польщі. Це знижує регуляторні бар’єри і фактично відкриває шлях до реалізації транскордонного інфраструктурного рішення.

Для українського газового ринку це означає кілька практичних змін:

  • посилення доступу до ресурсу з ЄС
  • зниження залежності від окремих маршрутів постачання
  • підвищення конкуренції між постачальниками
  • більшу передбачуваність імпорту в середньостроковій перспективі

Розвиток інтерконектора з Польщею є частиною ширшої стратегії інтеграції України до європейського енергоринку, де ключову роль відіграють саме ринкові механізми розподілу потужностей.

Якщо бізнес підтвердить попит, Україна отримає не просто додаткові потужності, а більш ринкову і стійку модель імпорту газу з ЄС.

Додамо, вчора Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила проєкт ТОВ “Оператор ГТС України” щодо збільшення потужностей на кордоні з Польщею. 

Автор:
Тетяна Гойденко