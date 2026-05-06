Газовий ринок України: стартує аукціон для розширення імпорту з Польщі
Україна переходить до нового етапу розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу через Польщу. Регулятор погодив запуск спільного проєкту, який передбачає ринковий механізм розподілу додаткових потужностей на міждержавному з’єднанні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.
Ключовим елементом стане аукціон на платформі GSA, запланований на 6 липня 2026 року. Саме він визначить, чи є комерційний попит на розширення імпорту та чи буде проєкт реалізовано на практиці.
Йдеться не лише про технічне збільшення пропускної здатності, а про перехід до моделі, де інфраструктура розвивається під підтверджений попит ринку. У разі позитивних результатів аукціону український оператор ГТС разом із польським GAZ-SYSTEM інвестуватимуть у розширення інтерконектора.
Проєкт уже синхронно погоджений регуляторами України та Польщі. Це знижує регуляторні бар’єри і фактично відкриває шлях до реалізації транскордонного інфраструктурного рішення.
Для українського газового ринку це означає кілька практичних змін:
- посилення доступу до ресурсу з ЄС
- зниження залежності від окремих маршрутів постачання
- підвищення конкуренції між постачальниками
- більшу передбачуваність імпорту в середньостроковій перспективі
Розвиток інтерконектора з Польщею є частиною ширшої стратегії інтеграції України до європейського енергоринку, де ключову роль відіграють саме ринкові механізми розподілу потужностей.
Якщо бізнес підтвердить попит, Україна отримає не просто додаткові потужності, а більш ринкову і стійку модель імпорту газу з ЄС.
Додамо, вчора Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила проєкт ТОВ “Оператор ГТС України” щодо збільшення потужностей на кордоні з Польщею.