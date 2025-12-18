Германия выделила 70 млн евро на критическую инфраструктуру Украины: куда направят средства

Германия выделяет дополнительные 70 миллионов евро для поддержки украинской энергетики. Эти средства будут направлены на развитие децентрализованных систем тепло- и электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

"Это финансирование позволит около 2,6 миллиона украинцев получать тепло, воду и электроэнергию в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметила министр международного развития и сотрудничества Германии Рим Алабали Радован, для жителей Германии отсутствие света или отопления в морозы является чем-то немыслимым, тогда как для украинцев это стало тяжелой ежедневной реальностью.

Она подчеркнула, что текущая четвертая зима войны является самой сложной из всех. Именно поэтому Германия оказывает конкретную помощь и подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины.

По ее словам, украинский энергетический сектор, остающийся стратегической целью для атак РФ, имеет решающее значение для того, чтобы "люди могли оставаться на родине".

Куда направят средства

Закупка оборудования для общин (50 млн. евро): Через организацию GIZ общины получат гибридные генераторы, модульные котельные и контейнерные системы отопления. Это оборудование обеспечит автономную поставку тепла и света на местах.

Поддержка детей и социальных учреждений (20 млн евро): Средства от ЮНИСЕФ и государственного банка KfW пойдут на энергообеспечение 1,3 тысяч образовательных учреждений и десяти больниц. Это позволит почти 400 тысячам детей продолжать обучение в теплых классах.

Обеспечение доступа к воде Часть финансирования направлена на закупку мощных аккумуляторов для насосных станций. Это гарантирует стабильное водоснабжение и работу канализации для 100 тысяч украинцев даже во время продолжительных блекаутов.

Кроме того, в BMZ подчеркнули, что будут продолжать поддержку Украины, в частности, путем стабилизации электросетей вместе с государственным оператором Укрэнерго, который получает запасные части и реконструирует защитные конструкции вокруг подстанций для их защиты от атак.

Напомним, Германия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины очередной взнос в размере 4,5 миллионов евро. Таким образом, общая сумма вкладов этой страны с начала полномасштабного российского вторжения составила почти 390 миллионов евро.