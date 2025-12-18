Германия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще 4,5 млн евро

Германия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины очередной взнос в размере 4,5 миллионов евро. Таким образом, общая сумма вкладов этой страны с начала полномасштабного российского вторжения составила почти 390 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэнерго.

Германия остается крупнейшим донором Фонда, ежегодно осуществляя взносы: в 2022 году – почти 130 млн. евро, в 2023 году – 88,5 млн. евро, в 2024 году – 159,5 млн. евро, а в 2025 году – почти 12 млн. евро. Кроме того, правительство ФРГ задекларировало намерение перечислить в Фонд еще почти 168 млн евро.

Энергетическое оборудование, закупленное за счет немецких взносов, неоднократно использовалось для восстановления электроснабжения в прифронтовых регионах, в частности, в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Денежные средства также способствовали развитию распределенной генерации в регионах с дефицитом электрогенерации.

Часть грантовых средств была использована в рамках проекта "Луч надежды", предусматривающего развитие независимых источников электроэнергии в учреждениях здравоохранения.

Министерство энергетики Украины совместно с Секретариатом Энергетического Сообщества продолжает работу по привлечению дополнительных ресурсов в Фонд для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры.

Министерство энергетики выразило благодарность правительству Германии за последовательную поддержку и солидарность с Украиной в противостоянии энергетическому террору со стороны России.

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года. С тех пор он мобилизовал более 1,25 млрд евро от более 33 доноров. Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями в 21 регионе страны.