Німеччина перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще 4,5 млн євро

Німеччина перерахувала до Фонду підтримки енергетики України черговий внесок у розмірі 4,5 мільйона євро. Таким чином, загальна сума внесків цієї країни з початку повномасштабного російського вторгнення сягнула майже 390 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

Німеччина залишається найбільшим донором Фонду, щороку здійснюючи внески: у 2022 році – майже 130 млн євро, у 2023 році – 88,5 млн євро, у 2024 році – 159,5 млн євро, а у 2025 році – майже 12 млн євро. Крім того, уряд ФРН задекларував намір перерахувати до Фонду ще майже 168 млн євро.

Енергетичне обладнання, закуплене за рахунок німецьких внесків, неодноразово використовувалося для відновлення електропостачання у прифронтових регіонах, зокрема у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Сумській областях. Кошти також сприяли розвитку розподіленої генерації у регіонах з дефіцитом електрогенерації.

Частину грантових коштів було використано у межах проєкту "Промінь надії", який передбачає розвиток незалежних джерел електроенергії у закладах охорони здоров’я.

Міністерство енергетики України спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства продовжує роботу з залучення додаткових ресурсів до Фонду для якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури.

Міністерство енергетики висловило вдячність уряду Німеччини за послідовну підтримку та солідарність із Україною у протистоянні енергетичному терору з боку Росії.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. Відтоді він мобілізував понад 1,25 млрд євро від більш ніж 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями у 21 регіоні країни.

Автор:
Тетяна Гойденко