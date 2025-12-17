Люксембург виділив Україні 10 млн євро на відновлення енергетики

Люксембург спрямував черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це вже третя фінансова допомога Люксембургу на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати електропостачання для споживачів", - зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Раніше Люксембург перерахував 2 мільйони євро у 2024 році та ще 10 мільйонів у червні 2025 року. Кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, постраждалих внаслідок російських атак.

Міністерство енергетики України спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування потреб енергетичних компаній, що залишаються непокритими. Донори вже поінформували про плани перерахувати до Фонду ще 350 мільйонів євро.

Міністерство висловлює вдячність уряду Люксембургу за послідовну підтримку та солідарність з Україною у протистоянні енергетичному терору з боку Росії.

Також Люксембург надав Україні 10 мільйонів євро через Фонд підтримки енергетики і підтвердив наміри виділити 80 мільйонів євро військової допомоги у 2025 році.