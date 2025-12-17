Люксембург выделил Украине 10 млн евро на восстановление энергетики

Люксембург направил очередной взнос в размере 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Это уже третья финансовая помощь Люксембургу для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

"Поддержка со стороны Люксембурга является важным вкладом в усиление устойчивости украинской энергосистемы в условиях постоянных вражеских обстрелов. Эта помощь позволяет оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать электроснабжение потребителям", - отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

Ранее Люксембург перечислил 2 миллиона евро в 2024 и еще 10 миллионов в июне 2025 года. Средства, в частности, были направлены на возобновление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.

Министерство энергетики Украины совместно с Секретариатом Энергетического Сообщества работает над привлечением дополнительных ресурсов для финансирования нужд остающихся непокрытыми энергетических компаний. Доноры уже проинформировали о планах перечислить в Фонд еще 350 миллионов евро.

Министерство выражает признательность правительству Люксембурга за последовательную поддержку и солидарность с Украиной в противостоянии энергетическому террору со стороны России.

Также Люксембург предоставил Украине 1 0 миллионов евро через Фонд поддержки энергетики и подтвердил намерения выделить 80 миллионов евро военной помощи в 2025 году.