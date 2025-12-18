Німеччина виділила 70 млн євро на критичну інфраструктуру України: куди спрямують кошти

Німеччина виділяє додаткові 70 мільйонів євро на підтримку української енергетики. Ці кошти спрямують на розвиток децентралізованих систем тепло- та електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

"Це фінансування дозволить приблизно 2,6 мільйона українців отримувати тепло, воду та електроенергію в короткостроковій перспективі", - наголосили у відомстві.

Як зазначила міністерка міжнародного розвитку та співробітництва Німеччини Рім Алабалі Радован, що для жителів Німеччини відсутність світла чи опалення в морози є чимось немислимим, тоді як для українців це стало важкою щоденною реальністю.

Вона підкреслила, що поточна четверта зима війни є найскладнішою з усіх. Саме тому Німеччина надає конкретну допомогу та вкотре підтверджує свою непохитну підтримку України.

За її словами, український енергетичний сектор, який залишається стратегічною ціллю для атак РФ, має вирішальне значення для того, щоб "люди могли залишатися на батьківщині".

Куди спрямують кошти

Закупівля обладнання для громад (50 млн євро): Через організацію GIZ громади отримають гібридні генератори, модульні котельні та контейнерні системи опалення. Це обладнання забезпечить автономне постачання тепла та світла на місцях.

Через організацію GIZ громади отримають гібридні генератори, модульні котельні та контейнерні системи опалення. Це обладнання забезпечить автономне постачання тепла та світла на місцях. Підтримка дітей та соціальних закладів (20 млн євро): Кошти від ЮНІСЕФ та державного банку KfW підуть на енергозабезпечення 1,3 тисячі освітніх установ та десяти лікарень. Це дозволить майже 400 тисячам дітей продовжувати навчання у теплих класах.

Кошти від ЮНІСЕФ та державного банку KfW підуть на енергозабезпечення 1,3 тисячі освітніх установ та десяти лікарень. Це дозволить майже 400 тисячам дітей продовжувати навчання у теплих класах. Забезпечення доступу до води: Частина фінансування спрямована на закупівлю потужних акумуляторів для насосних станцій. Це гарантує стабільне водопостачання та роботу каналізації для 100 тисяч українців навіть під час тривалих блекаутів.

Крім того, у BMZ наголосили, що продовжуватимуть підтримку України, зокрема шляхом стабілізації електромереж разом із державним оператором Укренерго, який отримує запасні частини та реконструює захисні конструкції навколо підстанцій для їхнього захисту від атак.

Нагадаємо, Німеччина перерахувала до Фонду підтримки енергетики України черговий внесок у розмірі 4,5 мільйона євро. Таким чином, загальна сума внесків цієї країни з початку повномасштабного російського вторгнення сягнула майже 390 мільйонів євро.