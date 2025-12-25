Запланована подія 2

Германия выделила Украине более 160 млн. евро на энергетическую стабильность

Германия выделила Украине более 160 млн. евро на энергетическую стабильность

Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины рекордный разовый взнос в 160,11 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Поддержка энергетики

В декабре в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов. Кроме МИД Германии, еще 3 миллиона евро перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии через немецкий банк развития KfW.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник подчеркнул, что Фонд поддержки энергетики Украины, администрируемый Секретариатом Энергетического Сообщества, является одним из самых эффективных инструментов помощи украинскому топливно-энергетическому сектору. Денежные средства Фонда направляются на закупку необходимого оборудования для энергокомпаний и используются для восстановления инфраструктуры после атак врага.

Он также подчеркнул, что в условиях постоянных и прицельных атак России на украинскую энергетику одним из приоритетов Министерства является тесное сотрудничество с международными партнерами по восстановлению запасов оборудования для проведения ремонтно-восстановительных работ.

"Минэнерго максимально активно и эффективно взаимодействует с нашими международными партнерами по этому направлению. Только в течение декабря во время ряда международных встреч высокого уровня мы получили заверения от партнеров в системной поддержке", – подчеркнул замминистра.

Кроме механизмов Фонда поддержки энергетики Украины украинские энергетики получают международную гуманитарную помощь оборудованием. С начала полномасштабного вторжения в Украину поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 000 тонн из 38 стран. Эта помощь включает оборудование для оперативных ремонтов после вражеских обстрелов, а также оборудование, позволяющее наращивать мощности распределенной генерации.

Напомним, Министерство климата Эстонии 23 декабря объявило о выделении дополнительных 2 миллионов евро для Фонда поддержки энергетики Украины. Эти средства станут критически важным ресурсом для ремонта электросетей, закупок запчастей и генераторов, от которых зависит жизнь миллионов украинцев.

Автор:
Ольга Опенько