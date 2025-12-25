Німеччина виділила Україні понад 160 млн євро на енергетичну стабільність

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України рекордний разовий внесок у 160,11 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Підтримка енергетики

Протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків. Окрім МЗС Німеччини ще 3 мільйони євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник підкреслив, що Фонд підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, є одним із найефективніших інструментів допомоги українському паливно-енергетичному сектору. Кошти Фонду спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання для енергокомпаній та використовуються для відновлення інфраструктури після атак ворога.

Він також наголосив, що в умовах постійних та прицільних атак Росії на українську енергетику одним із пріоритетів Міністерства є тісна співпраця з міжнародними партнерами задля поновлення запасів обладнання для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

"Міненерго максимально активно і ефективно взаємодіє з нашими міжнародними партнерами за цим напрямком. Тільки протягом грудня під час низки міжнародних зустрічей високого рівня ми отримали запевнення від партнерів у системній підтримці", – підкреслив заступник міністра.

Окрім механізмів Фонду підтримки енергетики України, українські енергетики отримують міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. З початку повномасштабного вторгнення до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн з 38 країн. Ця допомога включає обладнання для оперативних ремонтів після ворожих обстрілів, а також устаткування, яке дозволяє нарощувати потужності розподіленої генерації.

Нагадаємо, Міністерство клімату Естонії 23 грудня оголосило про виділення додаткових 2 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти стануть критично важливим ресурсом для ремонту електромереж, закупівлі запчастин та генераторів, від яких залежить життя мільйонів українців.