Допомога партнерів: Естонія передає 2 мільйони євро на підтримку енергетики України

Міністерство клімату Естонії 23 грудня оголосило про виділення додаткових 2 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти стануть критично важливим ресурсом для ремонту електромереж, закупівлі запчастин та генераторів, від яких залежить життя мільйонів українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба естонського відомства.

"З 2022 року Росія здійснила понад тисячу цілеспрямованих атак, щоб паралізувати енергетичну інфраструктуру України, знищивши електростанції, підстанції та газові об'єкти. Потужності виробництва електроенергії в Україні скоротилися приблизно на дві третини, і неможливо задовольнити піковий попит майбутньої зими без міжнародної допомоги", — зазначили у Міністерстві клімату Естонії.

На що підуть 2 мільйони євро?

Надані кошти дозволить покрити найнагальніші запити українських енергетиків:

закупівлю запасних частин для пошкодженого обладнання;

придбання генераторів та необхідного палива;

проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури.

Як зазначив міністр енергетики та навколишнього середовища Андрес Сутт, підтримка України з боку Естонії є послідовною. Кожен генератор чи відремонтована підстанція сьогодні означають "теплий дім, функціонуючу лікарню та функціонуюче суспільство".



Підтримка Енергетичного фонду допоможе покрити найнагальніші потреби українських енергетичних компаній, включаючи закупівлю запасних частин, генераторів та палива, а також аварійний ремонт. Завдяки Фонду допомога швидко досягне конкретних проектів, а підтримка буде виплачуватися безпосередньо постачальникам товарів та послуг, забезпечуючи прозоре та контрольоване використання.

Історія підтримки

Раніше Естонія вже передала до Фонду 620 000 євро декількома траншами. Окрім фінансових внесків, естонські енергетичні компанії постійно надсилають до України фізичну допомогу: трансформатори, генератори та інше критично важливе устаткування.

Загалом країни-партнери вже зібрали для української енергетики 1,44 мільярда євро. Естонія прагне бути прикладом для інших держав, нагадуючи, що захист української інфраструктури — це спільна відповідальність за цінності свободи та демократії.

Нагадаємо, у листопаді Естонія виділила 3,5 мільйона євро на закупівлю систем Starlink для України та розвиток її ІТ-можливостей у воєнний час. Фінансування здійснюватиметься через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.