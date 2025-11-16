Естонія виділить €3,5 млн на системи Starlink для України

Естонія виділить 3,5 мільйона євро на закупівлю систем Starlink для України та розвиток її ІТ-можливостей у воєнний час. Фінансування здійснюватиметься через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ERR.

Міністерство оборони Естонії повідомило, що кошти на придбання систем зв’язку Starlink будуть надані з пакету допомоги Україні на 2025 рік. Ця підтримка спрямована на забезпечення високошвидкісного інтернет-з’єднання, що критично важливо для військових операцій, включно з розвитком безпілотних підрозділів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив важливість Starlink для тактичної переваги на полі бою та наголосив, що технологічна підтримка є ключовою доповнювальною складовою до військової допомоги.

"Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання", – сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що окрім зброї, вирішальне значення має технологічна підтримка.

Цього року Естонія надала Україні військову допомогу на рівні майже 0,3% свого ВВП, яка включала закупівлі через естонські компанії, навчання за участю естонських збройних сил та розвиток ІТ-можливостей через ІТ-коаліцію.

Додамо, у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.