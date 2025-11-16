Запланована подія 2

Эстония выделит €3,5 млн на системы Starlink для Украины

Starlink
Эстония обеспечит финансирование Starlink для украинских военных /ERR

Эстония выделит 3,5 миллиона евро на закупку систем Starlink для Украины и развитие ее ІТ-возможностей в военное время. Финансирование будет осуществляться через ІТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ERR.

Министерство обороны Эстонии сообщило, что средства на приобретение систем связи Starlink будут предоставлены из пакета помощи Украине на 2025 год.

Эта поддержка направлена на обеспечение высокоскоростного интернет-соединения, что критически важно для военных операций, включая развитие беспилотных подразделений.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул важность Starlink для тактического преимущества на поле боя и подчеркнул, что технологическая поддержка является ключевой дополнительной составляющей военной помощи.

"Возможности Starlink особенно важны, учитывая стремление Украины значительно расширить свои подразделения беспилотников, нуждающихся в высокоскоростном интернет-соединении", – сказал Певкур.

Он добавил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, включая Эстонию, и что, кроме оружия, решающее значение имеет технологическая поддержка.

В этом году Эстония предоставила Украине военную помощь на уровне почти 0,3% своего ВВП, включавшую закупки через эстонские компании, обучение с участием эстонских вооруженных сил и развитие ІТ-возможностей через ІТ-коалицию.

Добавим, в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она требуется больше всего.

Автор:
Татьяна Гойденко