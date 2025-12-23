Запланована подія 2

Помощь партнеров: Эстония передает 2 миллиона евро в поддержку энергетики Украины

Эстония передает 2 миллиона евро на восстановление энергетики Украины / Freepik

Министерство климата Эстонии 23 декабря объявило о выделении дополнительных 2 миллионов евро для Фонда поддержки энергетики Украины. Эти средства станут критически важным ресурсом для ремонта электросетей, закупок запчастей и генераторов, от которых зависит жизнь миллионов украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба эстонского ведомства.

"С 2022 года Россия совершила более тысячи целенаправленных атак, чтобы парализовать энергетическую инфраструктуру Украины, уничтожив электростанции, подстанции и газовые объекты. Мощности производства электроэнергии в Украине сократились примерно на две трети, и невозможно удовлетворить пиковый спрос предстоящей зимой без международной помощи", - отметили в Министерстве климата Эстонии.

На что пойдут 2 миллиона евро?

Предоставленные средства позволит покрыть самые неотложные запросы украинских энергетиков:

  • закупку запасных частей для поврежденного оборудования;  
  • приобретение генераторов и требуемого топлива;  
  • проведение аварийных ремонтных работ на объектах инфраструктуры

Как отметил министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт, поддержка Украины со стороны Эстонии последовательна. Каждый генератор или отремонтированная подстанция сегодня означает "теплый дом, функционирующую больницу и функционирующее общество".

Поддержка фонда поможет покрыть насущные потребности украинских энергетических компаний, включая закупку запасных частей, генераторов и топлива, а также аварийный ремонт. Благодаря Фонду помощь быстро достигнет конкретных проектов, а поддержка будет выплачиваться непосредственно поставщикам товаров и услуг, обеспечивая прозрачное и контролируемое использование.

История поддержки

Ранее Эстония уже передала в Фонд 620 000 евро несколькими траншами. Кроме финансовых взносов, эстонские энергетические компании постоянно направляют в Украину физическую помощь: трансформаторы, генераторы и другое критически важное оборудование.

В общей сложности страны-партнеры уже собрали для украинской энергетики 1,44 миллиарда евро. Эстония стремится послужить примером для других государств, напоминая, что защита украинской инфраструктуры — это общая ответственность за ценности свободы и демократии.

Напомним, в ноябре Эстония выделила 3,5 миллиона евро на закупку систем Starlink для Украины и развитие ее ИТ-возможностей в военное время. Финансирование будет осуществляться через ИТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом.

Автор:
Татьяна Ковальчук