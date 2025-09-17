GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!

18 ноября 2025 Киев станет эпицентром развития украинского предпринимательства. GET Business Festival 2025 — ежегодное событие, уже 10 лет объединяющее малый и средний бизнес с лидерами рынка, инвесторами и топменеджерами.

Под эгидой делового медиа Delo.ua GET – это лаборатория идей, площадка для нетворкинга и возможностей. Погрузись в атмосферу прошлогоднего фестиваля , чтобы точно не пропустить его в этом году.

3 тематических сцены и 90+ спикеров с практичными кейсами.

1500+ участников: предприниматели, инвесторы, представители государства.

выставочная зона и пространство для практических консультаций.

Мощные панельные дискуссии о маркетинге, финансах в военное время, о франшизах, индустриальных парках и других темах, которые беспокоят предпринимателей сегодня:

1. Где МПБ искать финансирование и как его получить на собственное дело

Гранты, льготные кредиты и корпоративные программы — возможностей больше, чем кажется. Мы разберем, какие инструменты реально работают в 2025-2026 годах, где МПБ может получить поддержку от государства и крупных компаний и как подготовить бизнес так, чтобы в него захотели инвестировать.

2. Куда предпринимателям вкладывать собственные сбережения во времена нестабильности

Как обезопасить капитал, когда рынок непредсказуем? На GET Business Festival 2025 инвесторы и финансисты посоветуют традиционные инструменты и новые направления, запускаемые даже в кризисные периоды. Расскажут о стратегиях, помогающих предпринимателям не только хранить, но и приумножать средства.

3. От знакомства к доверию: что превращает ваш бренд в выбор №1 в клиента

Поколение Z изменяет правила игры потребления и коммуникации. На GET Business Festival 2025 мы расскажем, как брендам говорить на языке своей аудитории, какие digital-каналы работают лучше всего и какие инструменты позволяют малому и среднему бизнесу масштабироваться в мире TikTok, Reels и искусственного интеллекта. Практика, которая поможет вашему бизнесу не просто находиться в тренде, а стать лидером в выборе потребителя.

4. Честные разговоры о финансах, франшизах и новых технологиях

Прямо и без украшений: как работают франшизы в войну, какие финансовые вызовы стоят перед предпринимателями и какие технологии уже завтра могут изменить ваш бизнес. Откровенный диалог с практиками, прошедшими кризисы и готовыми делиться не только успехами, но и уроками.

Когда: 18 ноября 2025 года

Где: Киев

🎟 Ранние птички на GET Business Festival 2025 уже в продаже! Купите билет по специальной цене 1000 грн и станьте частью события, которое формирует бизнес-ориентиры страны.

На GET Business Festival 2025 мы отметим юбилей издания delo.ua и 20 выпуск журнала "ТОП-100". Участники будут иметь уникальную возможность стать владельцами юбилейного номера, исполненного честных историй, важных достижений и майлстоунов, которые стоит помнить. Это издание вдохновляет, показывает путь лидеров рынка и мотивирует к своим большим достижениям — идеальный путеводитель для тех, кто стремится расти вместе с успешными предпринимателями Украины.

GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!