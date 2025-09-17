Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!

GET Business Festival 2025
GET Business Festival 2025

18 ноября 2025 Киев станет эпицентром развития украинского предпринимательства. GET Business Festival 2025 — ежегодное событие, уже 10 лет объединяющее малый и средний бизнес с лидерами рынка, инвесторами и топменеджерами.

Под эгидой делового медиа Delo.ua GET – это лаборатория идей, площадка для нетворкинга и возможностей. Погрузись в атмосферу прошлогоднего фестиваля, чтобы точно не пропустить его в этом году.

  • 3 тематических сцены и 90+ спикеров с практичными кейсами.
  • 1500+ участников: предприниматели, инвесторы, представители государства.
  • выставочная зона и пространство для практических консультаций.

Мощные панельные дискуссии о маркетинге, финансах в военное время, о франшизах, индустриальных парках и других темах, которые беспокоят предпринимателей сегодня:

1. Где МПБ искать финансирование и как его получить на собственное дело

Гранты, льготные кредиты и корпоративные программы — возможностей больше, чем кажется. Мы разберем, какие инструменты реально работают в 2025-2026 годах, где МПБ может получить поддержку от государства и крупных компаний и как подготовить бизнес так, чтобы в него захотели инвестировать.

2. Куда предпринимателям вкладывать собственные сбережения во времена нестабильности

Как обезопасить капитал, когда рынок непредсказуем? На GET Business Festival 2025 инвесторы и финансисты посоветуют традиционные инструменты и новые направления, запускаемые даже в кризисные периоды. Расскажут о стратегиях, помогающих предпринимателям не только хранить, но и приумножать средства.

3. От знакомства к доверию: что превращает ваш бренд в выбор №1 в клиента

Поколение Z изменяет правила игры потребления и коммуникации. На GET Business Festival 2025 мы расскажем, как брендам говорить на языке своей аудитории, какие digital-каналы работают лучше всего и какие инструменты позволяют малому и среднему бизнесу масштабироваться в мире TikTok, Reels и искусственного интеллекта. Практика, которая поможет вашему бизнесу не просто находиться в тренде, а стать лидером в выборе потребителя.

4. Честные разговоры о финансах, франшизах и новых технологиях

Прямо и без украшений: как работают франшизы в войну, какие финансовые вызовы стоят перед предпринимателями и какие технологии уже завтра могут изменить ваш бизнес. Откровенный диалог с практиками, прошедшими кризисы и готовыми делиться не только успехами, но и уроками.

Когда: 18 ноября 2025 года

Где: Киев

🎟 Ранние птички на GET Business Festival 2025 уже в продаже! Купите билет по специальной цене 1000 грн и станьте частью события, которое формирует бизнес-ориентиры страны.

На GET Business Festival 2025 мы отметим юбилей издания delo.ua и 20 выпуск журнала "ТОП-100". Участники будут иметь уникальную возможность стать владельцами юбилейного номера, исполненного честных историй, важных достижений и майлстоунов, которые стоит помнить. Это издание вдохновляет, показывает путь лидеров рынка и мотивирует к своим большим достижениям — идеальный путеводитель для тех, кто стремится расти вместе с успешными предпринимателями Украины.

GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!