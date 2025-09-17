GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!

18 листопада 2025 року Київ стане епіцентром розвитку українського підприємництва. GET Business Festival 2025 — щорічна подія, яка вже 10 років об’єднує малий та середній бізнес із лідерами ринку, інвесторами та топменеджерами.

Під егідою ділового медіа Delo.ua GET — це лабораторія ідей, майданчик для нетворкінгу і можливостей. Поринь в атмосферу торішнього фестивалю , щоб точно не пропустити його цього року.

3 тематичні сцени та 90+ спікерів із практичними кейсами

1500+ учасників: підприємці, інвестори, представники держави

виставкова зона та простір для практичних консультацій

Потужні панельні дискусії про маркетинг, фінанси у воєнний час, про франшизи, індустріальні парки та на інші теми, які турбують підприємців сьогодні:

1. Де МСБ шукати фінансування і як його отримати на власну справу Гранти, пільгові кредити та корпоративні програми — можливостей більше, ніж здається. Ми розберемо, які інструменти реально працюють у 2025–2026 роках, де МСБ може отримати підтримку від держави та великих компаній і як підготувати бізнес так, щоб у нього захотіли інвестувати.

2. Куди підприємцям вкладати власні заощадження у часи нестабільності

Як убезпечити капітал, коли ринок непередбачуваний? На GET Business Festival 2025 інвестори і фінансисти порадять традиційні інструменти та нові напрями, які запускаються навіть у кризові періоди. Розкажуть про стратегії, які допомагають підприємцям не тільки зберігати, а й примножувати кошти.

3. Від знайомства до довіри: що перетворює ваш бренд на вибір №1 у клієнта

Покоління Z змінює правила гри у споживанні та комунікації. На GET Business Festival 2025 ми розкажемо, як брендам говорити мовою своєї аудиторії, які digital-канали працюють найкраще та які інструменти дозволяють малому й середньому бізнесу масштабуватися у світі TikTok, Reels і штучного інтелекту. Практика, яка допоможе вашому бізнесу не просто бути у тренді, а стати лідером у виборі споживача.

4. Чесні розмови про фінанси, франшизи та нові технології

Прямо і без прикрас: як працюють франшизи під час війни, які фінансові виклики стоять перед підприємцями і які технології вже завтра можуть змінити ваш бізнес. Відвертий діалог із практиками, які пройшли кризи і готові ділитися не лише успіхами, а й уроками.

Коли: 18 листопада 2025 року

Де: Київ

🎟 Ранні пташки на GET Business Festival 2025 вже у продажу! Придбайте квиток за спеціальною ціною 1000 грн та станьте частиною події, яка формує бізнес-орієнтири країни.

На GET Business Festival 2025 ми відзначимо ювілей видання delo.ua та 20-й випуск журналу "ТОП-100". Учасники матимуть унікальну можливість стати власниками ювілейного номера, сповненого чесних історій, важливих здобутків та майлстоунів, які варто пам’ятати. Це видання надихає, показує шлях лідерів ринку та мотивує до власних великих досягнень — ідеальний путівник для тих, хто прагне зростати разом із найуспішнішими підприємцями України.

GET Business Festival 2025. Грай як великий. Навіть якщо малий!