Гетманцев указал на проблемы, сдерживающие производство оружия в Украине

военные
Оборонная промышленность требует изменений / Генштаб ВСУ

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев очертил основные факторы, существенно сдерживающие развитие оборонно-промышленного комплекса Украины, и отметил необходимость углубления партнерства между государством и производителями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Оборонная промышленность требует изменений

Ключевые проблемы

  • Нехватка финансового ресурса. Производители критически нуждаются в доступе к льготному кредитованию. В то же время необходимо усиливать фискальные стимулы – уменьшение налоговой и таможенной нагрузки на комплектующие позволит быстрее и дешевле поставлять продукцию для нужд фронта.
  • Дискриминационные условия в государственных контрактах. Недопустимо, когда украинские производители оказываются в худших условиях, чем иностранные компании. Уровни правил игры являются вопросом сохранения и развития отрасли.
  • Отсутствие долгосрочного партнерства. Бизнес нуждается в прогнозировании для масштабирования производства и планирования работы на годы вперед. Государство должно стать партнером частных разработчиков - поддерживать их проекты и переходить от закупки готовой продукции к совместному созданию инноваций.
  • Стратегическая неопределенность. Она ограничивает возможность производителей планировать инвестиции и сдерживает развитие оборонной промышленности. Среди первоочередных задач – разработка Стратегии развития ОПК и определение перечня критических технологий и материалов.

Напомним, что военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence с ноября 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько