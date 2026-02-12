Гетманцев указал на проблемы, сдерживающие производство оружия в Украине

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев очертил основные факторы, существенно сдерживающие развитие оборонно-промышленного комплекса Украины, и отметил необходимость углубления партнерства между государством и производителями.

Оборонная промышленность требует изменений

Ключевые проблемы

Нехватка финансового ресурса. Производители критически нуждаются в доступе к льготному кредитованию. В то же время необходимо усиливать фискальные стимулы – уменьшение налоговой и таможенной нагрузки на комплектующие позволит быстрее и дешевле поставлять продукцию для нужд фронта.

Дискриминационные условия в государственных контрактах. Недопустимо, когда украинские производители оказываются в худших условиях, чем иностранные компании. Уровни правил игры являются вопросом сохранения и развития отрасли.

Отсутствие долгосрочного партнерства. Бизнес нуждается в прогнозировании для масштабирования производства и планирования работы на годы вперед. Государство должно стать партнером частных разработчиков - поддерживать их проекты и переходить от закупки готовой продукции к совместному созданию инноваций.

Стратегическая неопределенность. Она ограничивает возможность производителей планировать инвестиции и сдерживает развитие оборонной промышленности. Среди первоочередных задач – разработка Стратегии развития ОПК и определение перечня критических технологий и материалов.

