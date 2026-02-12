Запланована подія 2

Гетманцев вказав на проблеми, які стримують виробництво зброї в Україні

Оборонна промисловість потребує змін / Генштаб ЗСУ

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев окреслив основні фактори, які суттєво стримують розвиток оборонно-промислового комплексу України, та наголосив на необхідності поглиблення партнерства між державою і виробниками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Оборонна промисловість потребує змін

Ключові проблеми

  • Брак фінансового ресурсу. Виробники критично потребують доступу до пільгового кредитування. Водночас необхідно посилювати фіскальні стимули - зменшення податкового та митного навантаження на комплектуючі дозволить швидше й дешевше постачати продукцію для потреб фронту.
  • Дискримінаційні умови у державних контрактах. Неприпустимо, коли українські виробники опиняються у гірших умовах, ніж іноземні компанії. Рівні правила гри є питанням збереження та розвитку галузі.
  • Відсутність довгострокового партнерства. Бізнес потребує прогнозованості для масштабування виробництва та планування роботи на роки вперед. Держава ж має стати партнером приватних розробників - підтримувати їхні проєкти та переходити від закупівлі готової продукції до спільного створення інновацій.
  • Стратегічна невизначеність. Вона обмежує можливості виробників планувати інвестиції та стримує розвиток оборонної промисловості. Серед першочергових завдань - розробка Стратегії розвитку ОПК та визначення переліку критичних технологій і матеріалів.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence  з листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько