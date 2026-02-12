Гетманцев вказав на проблеми, які стримують виробництво зброї в Україні

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев окреслив основні фактори, які суттєво стримують розвиток оборонно-промислового комплексу України, та наголосив на необхідності поглиблення партнерства між державою і виробниками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Оборонна промисловість потребує змін

Ключові проблеми

Брак фінансового ресурсу. Виробники критично потребують доступу до пільгового кредитування. Водночас необхідно посилювати фіскальні стимули - зменшення податкового та митного навантаження на комплектуючі дозволить швидше й дешевше постачати продукцію для потреб фронту.

Дискримінаційні умови у державних контрактах. Неприпустимо, коли українські виробники опиняються у гірших умовах, ніж іноземні компанії. Рівні правила гри є питанням збереження та розвитку галузі.

Відсутність довгострокового партнерства. Бізнес потребує прогнозованості для масштабування виробництва та планування роботи на роки вперед. Держава ж має стати партнером приватних розробників - підтримувати їхні проєкти та переходити від закупівлі готової продукції до спільного створення інновацій.

Стратегічна невизначеність. Вона обмежує можливості виробників планувати інвестиції та стримує розвиток оборонної промисловості. Серед першочергових завдань - розробка Стратегії розвитку ОПК та визначення переліку критичних технологій і матеріалів.

