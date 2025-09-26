Японская Hitachi покупает немецкую консалтинговую компанию synvert: что эта интеграция даст GlobalLogic

Японская Hitachi, которой принадлежит GlobalLogic, приобретет немецкую консалтинговую компанию в области данных и искусственного интеллекта synvert. Этот шаг расширит присутствие GlobalLogic в Европе и Ближнем Востоке, а также укрепит экспертизу в области Big Data, консалтинга и искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз GlobalLogic.

По словам главы европейского региона GlobalLogic Юлии Штукатуровой, компания планирует активное расширение в Европе, в том числе на Иберийском полуострове.

"Мы планируем открытие новых офисов в Европе. В частности, обращаем внимание на Иберийский полуостров — в Испании есть небольшой офис, который хотим расширить, и Португалия нам тоже интересна. Эти страны — хорошее сочетание инженерных талантов и клиентского рынка", — комментирует Штукатурова.

Немецкий synvert объединяет более 550 специалистов. В ее портфеле более 200 клиентов и 3000 проектов. После завершения сделки компания дополнит экспертизу GlobalLogic в цифровой инженерии и станет важным партнером Hitachi Rail и Hitachi Energy.

Соглашение также позволит ускорить внедрение Hitachi HMAX - решений для развития Agentic AI и Physical AI, повышающих автономность систем и масштабирующих инновации.

Президент и CEO GlobalLogic Срини Шанкар подчеркнул стратегическое значение соглашения.

"Интеграция synvert в GlobalLogic станет ключевым этапом нашей глобальной стратегии. Она усилит наши возможности в данных и консалтинге, расширит присутствие в Европе и на Ближнем Востоке в таких отраслях, как энергетика, ритейл, финансы и страхование. После завершения сделки мы ожидаем быстрого внедрения инноваций через комплексную разработку. AI", - отметил Шанкар.

Отметим, Штукатурова, в интервью рассказала, что, несмотря на глобальную экспансию, Украина остается вторым по величине хабом GlobalLogic в мире после Индии и крупнейшим в Европе. В стране работают 5465 специалистов, обеспечивающих ключевую экспертизу в области телекоммуникаций, медиа, здравоохранения и автомобилестроения.

О synvert и GlobalLogic

synvert – это консалтинговая компания, специализирующаяся на данных и ИИ. Она помогает клиентам с бизнес-стратегиями, построением или управлением данными, аналитикой, инфраструктурой данных, интеграцией и операционной поддержкой. Штаб-квартира synvert находится в Мюнстере, Германия. Офисы есть в Европе (Германия, Швейцария, Испания, Португалия), США (Бостон), на Ближнем Востоке (Абу-Даби) и т.д.

GlobalLogic — глобальный партнер цифровой инженерии, создание продуктов, платформ и сервисов с использованием дизайна, данных и искусственного интеллекта. Они занимаются проектами от создания дизайна и опыта пользователя до комплексной инженерии, включая AI, машинное обучение, аналитику, облачные решения, мобильные решения и т.д.

Сейчас GlobalLogic — часть группы Hitachi и участвует в разработке решений, соответствующих стратегии Hitachi по инновациям в цифровой инженерии, ИИ-системам, разумному использованию данных.