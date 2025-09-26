Японська Hitachi купує німецьку консалтингову компанію synvert: що ця інтеграція дасть GlobalLogic

Японська Hitachi, якій належить GlobalLogic, придбає німецьку консалтингову компанію у сфері даних і штучного інтелекту synvert. Цей крок розширить присутність GlobalLogic у Європі та на Близькому Сході, а також зміцнить експертизу у сфері Big Data, консалтингу та штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз GlobalLogic.

За словами керівниці європейського регіону GlobalLogic Юлії Штукатурової, компанія планує активне розширення в Європі, зокрема на Іберійському півострові.

"Ми плануємо відкриття нових офісів у Європі. Зокрема, звертаємо увагу на Іберійський півострів — в Іспанії маємо невеликий офіс, який хочемо розширити, і Португалія нам теж цікава. Ці країни — гарне поєднання інженерних талантів і клієнтського ринку", — коментує Штукатурова.

Німецька synvert об’єднує понад 550 спеціалістів. В її портфелі — понад 200 клієнтів і 3000 проєктів. Після завершення угоди компанія доповнить експертизу GlobalLogic у цифровій інженерії та стане важливим партнером для Hitachi Rail і Hitachi Energy.

Угода також дозволить прискорити впровадження Hitachi HMAX — рішень для розвитку Agentic AI та Physical AI, які підвищують автономність систем і масштабують інновації.

Президент і CEO GlobalLogic Сріні Шанкар підкреслив стратегічне значення угоди.

"Інтеграція synvert у GlobalLogic стане ключовим етапом нашої глобальної стратегії. Вона посилить наші можливості в даних і консалтингу, розширить присутність у Європі та на Близькому Сході у таких галузях, як енергетика, ритейл, фінанси та страхування. Після завершення угоди ми очікуємо швидкого впровадження інновацій через комплексну розробку ШІ-сервісів і прискорення розвитку Agentic і Physical AI", - зазначив Шанкар.

Зауважимо, Штукатурова, в інтервʼю розповіла, що попри глобальну експансію, Україна залишається другим за величиною хабом GlobalLogic у світі після Індії та найбільшим у Європі. У країні працюють 5465 спеціалістів, які забезпечують ключову експертизу в галузях телекомунікацій, медіа, охорони здоров’я та автомобілебудування.

Про synvert і GlobalLogic

synvert — це консалтингова компанія, що спеціалізується на даних та ШІ. Вона допомагає клієнтам із бізнес-стратегіями, побудовою чи управлінням даними, аналітикою, інфраструктурою даних, інтеграцією та операційною підтримкою. Штаб-квартира synvert знаходиться в Мюнстері, Німеччина. Офіси є в Європі (Німеччина, Швейцарія, Іспанія, Португалія), США (Бостон), на Близькому Сході (Абу-Дабі) тощо.

GlobalLogic — глобальний партнер з цифрової інженерії, створення продуктів, платформ та сервісів із використанням дизайну, даних і штучного інтелекту. Вони займаються проєктами від створення дизайну та досвіду користувача до комплексної інженерії, включно з AI, машинним навчанням, аналітикою, облачними рішеннями, мобільними рішеннями тощо.

Зараз GlobalLogic— частина групи Hitachi і бере участь у розробці рішень, які відповідають стратегії Hitachi щодо інновацій у цифровій інженерії, ШІ-систем, розумного використання даних.