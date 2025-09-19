Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українську агрофірму купує компанія з данським капіталом: що відомо про нового власника

фермеры
Данська компанія інвестує в українську агрофірму / Мінагрополітики

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ "Ґудвеллі Україна", українській агрокомпанії з данськими інвестиціями, придбати корпоративні права ПП "Агро-Віта", забезпечивши контроль понад 50% голосів у вищому органі управління підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

Ґудвеллі Україна купує ПП "Агро-Віта"

"Надано дозвіл ТОВ "Ґудвеллі Україна" на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП "Агро-Віта" у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства", – йдеться в повідомленні.

Goodvalley – міжнародна агрокомпанія, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів зі свинини.

До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні. Станом на 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Ґудвеллі Україна", зареєстроване в селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області, займається як тваринництвом – вирощуванням свиней та великої рогатої худоби, так і рослинництвом – вирощуванням зернових та олійних культур. Крім того, підприємство виробляє комбікорми та володіє земельними ділянками у Львівській та Івано-Франківській областях, а також орендує додаткові землі.

Юридична особа ТОВ "Ґудвеллі Україна" було зареєстровано в 2003 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 232, 53 млн грн.


Компанія Ґудвеллі А/С (Данія) є засновником ТОВ "Ґудвеллі Україна" та володіє 100% статутного капіталу підприємства. Керівник - Торуп-Віладсен Каспер. 

До складу керівників входить Ірина Чарковська, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи, включно з підписанням договорів та інших офіційних документів.

ПП "Агро‑Віта", зареєстроване в селі Кінашів Галицького району Івано-Франківської області, спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур, а також насіння олійних культур.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПП "Агро‑Віта" було зареєстровано в 2004 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 26 млн грн.

Кінцевий бенефіціарний власник - Чарковська Ірина.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі. Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин. Також програма передбачає часткове відшкодування (до 25%) витрат на будівництво чи реконструкцію сільськогосподарських об'єктів, зокрема ферм і переробних цехів.

Автор:
Ольга Опенько