Українську агрофірму купує компанія з данським капіталом: що відомо про нового власника

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ "Ґудвеллі Україна", українській агрокомпанії з данськими інвестиціями, придбати корпоративні права ПП "Агро-Віта", забезпечивши контроль понад 50% голосів у вищому органі управління підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

Ґудвеллі Україна купує ПП "Агро-Віта"

"Надано дозвіл ТОВ "Ґудвеллі Україна" на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП "Агро-Віта" у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства", – йдеться в повідомленні.

Goodvalley – міжнародна агрокомпанія, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів зі свинини.

До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні. Станом на 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Ґудвеллі Україна", зареєстроване в селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області, займається як тваринництвом – вирощуванням свиней та великої рогатої худоби, так і рослинництвом – вирощуванням зернових та олійних культур. Крім того, підприємство виробляє комбікорми та володіє земельними ділянками у Львівській та Івано-Франківській областях, а також орендує додаткові землі.

Юридична особа ТОВ "Ґудвеллі Україна" було зареєстровано в 2003 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 232, 53 млн грн.



Компанія Ґудвеллі А/С (Данія) є засновником ТОВ "Ґудвеллі Україна" та володіє 100% статутного капіталу підприємства. Керівник - Торуп-Віладсен Каспер.

До складу керівників входить Ірина Чарковська, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи, включно з підписанням договорів та інших офіційних документів.

ПП "Агро‑Віта", зареєстроване в селі Кінашів Галицького району Івано-Франківської області, спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур, а також насіння олійних культур.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПП "Агро‑Віта" було зареєстровано в 2004 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 26 млн грн.

Кінцевий бенефіціарний власник - Чарковська Ірина.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі. Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин. Також програма передбачає часткове відшкодування (до 25%) витрат на будівництво чи реконструкцію сільськогосподарських об'єктів, зокрема ферм і переробних цехів.