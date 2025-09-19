Украинскую агрофирму покупает компания с датским капиталом: что известно о новом владельце

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Гудвелли Украина", украинской агрокомпании с датскими инвестициями, приобрести корпоративные права ЧП "Агро-Вита", обеспечив контроль более 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

Гудвелли Украина покупает ЧП "Агро-Вита"

"Дано разрешение ООО "Гудвелли Украина" на непосредственное приобретение корпоративных прав ЧП "Агро-Вита" в размере, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия", - говорится в сообщении.

Goodvalley – международная агрокомпания, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов из свинины.

До 2022 года Goodvalley Group располагала офисами в Дании, Польше, России и Украине. По состоянию на 2023 год, основная деятельность группы сосредоточена в дочерних предприятиях в Украине и Польше.

Согласно данным YouControl, ООО "Гудвелли Украина", зарегистрированное в селе Копанки Калушского района Ивано-Франковской области, занимается как животноводством - выращиванием свиней и крупного рогатого скота, так и растениеводством - выращиванием зерновых и масличных культур. Кроме того, предприятие производит комбикорма и владеет земельными участками во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также арендует дополнительные земли.

Юридическое лицо ООО "Гудвелли Украина" было зарегистрировано в 2003 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 232,53 млн грн.



Компания Гудвелли А/С (Дания) является учредителем ООО "Гудвелли Украина" и владеет 100% уставного капитала предприятия. Руководитель – Торуп-Виладсен Каспер.

В состав руководителей входит Ирина Чарковская, которая имеет право совершать действия от имени юридического лица, включая подписание договоров и других официальных документов.

ЧП "Агро-Вита", зарегистрированное в селе Кинашев Галицкого района Ивано-Франковской области, специализируется на выращивании зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧП "Агро-Вита" было зарегистрировано в 2004 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 26 млн. грн.

Конечный бенефициарный владелец – Чарковская Ирина.

Напомним, недавно Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли. Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных. Также программа предусматривает частичное возмещение (до 25%) затрат на строительство или реконструкцию сельскохозяйственных объектов, в том числе ферм и перерабатывающих цехов.