Гололедица и дожди в Украине: дороги проездные, но опасные из-за непогоды

дороги
Дороги государственного значения проездные, но местами ограничения. / Pixabay

В Украине 18 февраля проезд по дорогам государственного значения обеспечен, но на отдельных участках введены временные ограничения из-за сложных погодных условий и подтопления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Состояние дорог и ограничение движения

В Украине 18 февраля проезд по дорогам государственного значения обеспечен, однако на отдельных участках введены временные ограничения из-за ухудшения погодных условий и подтопления.

В Агентстве восстановления начал работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием Национальной полиции, ГСЧС и Укртрансбезопасности. Для содержания автодорог задействовано 732 единицы техники и 813 работников, в течение суток использовано 8242 тонны песчано-солевой смеси и 247 тонн чистой соли.

Временные ограничения движения:

  • На М-15 Одесса – Рени (направление на Бухарест) ограничено движение грузового транспорта, автобусов и микроавтобусов, при этом легковые автомобили двигаются без ограничений. Ограничения действуют по всей протяженности дороги из-за сильных осадков, порывистого ветра и возможного образования гололеда.
  • На Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 130+438 – 176+159) в Полтавской области движение ограничено из-за подтопления.

Пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокозачее", "Августовское", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" работают в штатном режиме.

На большей части Украины наблюдается дождь и местами туман, температура воздуха колеблется от -2 до +5 °С, покрытие дорог преимущественно мокрое. На перевалах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей – дождь и туман, температура +0…+5 °С.

По прогнозу, в ближайшие сутки в южных, восточных и центральных областях ожидаются снег и дождь, местами гололедица, температура от -3 до +2 °С. На остальной территории будет снег, на западе без осадков; температура 0…-10 °С, в Закарпатье +2…+7 °С. На дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица.

Перевозчиков, транспортные компании и граждан, которые планируют поездки по этим маршрутам, призывают учесть ограничения и скорректировать свои маршруты. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, 17 февраля проезд по автомобильным дорогам государственного значения в Украине обеспечен, за исключением участка Т-24-01 в Кировоградской области, который перекрыт из-за подтопления. Снегоочистительные работы и обработка автодорог противогололедными материалами продолжается. Для обеспечения проезда задействовано 593 единицы техники и 691 работник, использовано 20 903 тонн песчано-солевой смеси и 643 тонн чистой соли.

Автор:
Ольга Опенько