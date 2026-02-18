Ожеледиця та дощі в Україні: дороги проїзні, але небезпечні через негоду

В Україні 18 лютого проїзд дорогами державного значення наразі забезпечено, але на окремих ділянках введено тимчасові обмеження через складні погодні умови та підтоплення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Стан доріг та обмеження руху

В Україні 18 лютого проїзд дорогами державного значення наразі забезпечено, проте на окремих ділянках введено тимчасові обмеження через погіршення погодних умов та підтоплення.

У Агентстві відновлення розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участі Національної поліції, ДСНС та Укртрансбезпеки. Для утримання автошляхів задіяно 732 одиниці техніки та 813 працівників, протягом доби використано 8 242 тонни піщано-сольової суміші та 247 тонн чистої солі.

Тимчасові обмеження руху:

На М-15 Одеса – Рені (напрямок на Бухарест) обмежено рух для вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів, при цьому легкові автомобілі рухаються без обмежень. Обмеження діють по всій протяжності дороги через сильні опади, поривчастий вітер та можливе утворення ожеледиці.

На Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (км 130+438 – 176+159) у Полтавській області рух обмежено через підтоплення.

Пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" працюють у штатному режимі.

На більшій частині України спостерігаються дощі та місцями туман, температура повітря коливається від -2 до +5 °С, покриття доріг переважно мокре. На перевалах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей — дощ і туман, температура +0…+5 °С.

За прогнозом, протягом найближчої доби у південних, східних та центральних областях очікуються сніг і дощ, місцями ожеледиця, температура від -3 до +2 °С. На решті території буде сніг, на заході без опадів; температура 0…-10 °С, на Закарпатті +2…+7 °С. На дорогах, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Перевізників, транспортні компанії та громадян, які планують поїздки цими маршрутами, закликають врахувати обмеження та скоригувати свої маршрути. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 17 лютого проїзд автомобільними дорогами державного значення в Україні забезпечено, за винятком ділянки Т-24-01 у Кіровоградській області, яка перекрита через підтоплення. Снігоочисні роботи та обробка автошляхів протиожеледними матеріалами триває. Для забезпечення проїзду задіяно 593 одиниці техніки та 691 працівник, використано 20 903 тонни піщано-сольової суміші та 643 тонни чистої солі.