Госпрограмма "5-7-9%": за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 4,4 млрд грн
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 944 льготных кредита. Общая сумма финансирования за этот период составила 4,4 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В частности, от банков государственного сектора экономики предприниматели получили 605 кредитов на 1,8 млрд гривен. С начала 2026 года по Программе "5-7-9%" было выдано 5297 кредитов на общую сумму 24,4 млрд грн. В структуре выдач в этом году банки государственного сектора обеспечили 3315 кредитов на 9,4 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине выдано 104 985 кредитов на 394,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 75 582 кредита на 194,7 млрд грн), из которых по состоянию на 9 марта текущего года финансирование по целям распределилось следующим образом :
- 82,56 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 63,86 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;
- 63,49 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 59,37 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 56,84 млрд грн – на антивоенные цели;
- 52 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 4,53 млрд грн – на финансирование энергосервиса.
Напомним, неделей ранее представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 677 льготных кредитов на общую сумму 3,4 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".