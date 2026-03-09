Держпрограма "5-7-9%": за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 4,4 млрд грн

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 944 пільгові кредити. Загальна сума фінансування за цей період склала 4,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерств фінансів України.

Зокрема, від банків державного сектору економіки підприємці отримали 605 кредитів на 1,8 млрд гривень. З початку 2026 року за Програмою "5-7-9%" було видано 5 297 кредитів на загальну суму 24,4 млрд грн. У структурі видач цього року банки державного сектору забезпечили 3 315 кредитів на 9,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 104 985 кредитів на 394,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 75 582 кредити на 194,7 млрд грн), з яких станом на 9 березня поточного року фінансування за цілями розподілилося наступним чином:

82,56 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

63,86 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику;

63,49 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

59,37 млрд грн – на інвестиційні цілі;

56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі;

52 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

4,53 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Нагадаємо, тижнем раніше представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 677 пільгових кредитів на загальну суму 3,4 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".