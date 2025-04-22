Государственная поддержка АПК: 152 предприятия уже в программе компенсации агротехники

Год назад правительство перезапустило программу компенсации 25% от стоимости украинской агротехники. По состоянию на сегодняшний день к инициативе присоединились 152 отечественных производителя, которые предлагают более 13 тысяч единиц техники и оборудования со скидкой.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Развитие украинского агромашиностроения – это наша стратегическая цель в рамках политики "Зроблено в Україні". Программа компенсации 25% стоимости агротехники создает стабильный спрос на продукцию украинских предприятий и стимулирует инвестиции в производство", – отметила первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Основное о программе

За год действия программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники к ней присоединилось 131 машиностроительное предприятие, а перечень доступной техники вырос более чем на 12,7 тыс. наименований.

Самое активное расширение произошло в 2024 году — тогда сразу 117 компаний присоединились к программе, предложив более 11 тысяч единиц техники. В 2025 году инициатива продолжает набирать обороты: в список добавились еще 14 производителей и более 1500 новых позиций, отмечает прессслужба.

В течение года агропроизводители приобрели 6180 единиц техники, что принесло украинским предприятиям более 4 млрд грн выручки (без НДС). Со своей стороны государство выплатило 989 млн. грн. компенсаций.

Увеличение спроса позволило отечественным заводам создать более 1000 новых рабочих мест. Кроме того, программа положительно повлияла на внешнеторговый баланс, снизив импорт агротехники на 10%. Правительство уже предусмотрело продление финансирования до конца текущего года.

Как воспользоваться программой

Программа частичной компенсации стоимости украинской агротехники — один из ключевых инструментов политики "Зроблено в Україні", направленной на развитие национального производства, создание рабочих мест и повышение доли перерабатывающей промышленности в ВВП.

Агропроизводитель должен выбрать технику из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее у производителя или официального дилера и подать заявку через уполномоченный банк.

Для предприятий, желающих включить свою продукцию в программу, действует постоянная процедура подачи заявок.

Напомним, правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре.