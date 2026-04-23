Государство уплатило 80% расходов на новое оборудование для львовского завода, уничтоженного обстрелом

Работник
Государство уплатило 80% расходов на новое оборудование для львовского завода, уничтоженного обстрелом / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Львовская компания "Лазербенд", специализирующаяся на металлообработке, смогла восстановить производственные мощности после разрушения корпуса российским беспилотником. Восстановление стало возможным благодаря государственному гранту по программе "Сделано в Украине".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики.

Осенью 2025 года компания открыла новый корпус, который вскоре был поврежден взрывом "шахеда". Российская атака вывела из строя практически все станки и повредила здание, нанеся ущерб на 14 миллионов гривен.

Механизм государственной поддержки "20:80"

Для возобновления бизнеса руководство "Лазербенд" воспользовалось грантовой программой, запущенной правительством летом 2025 года. Этот инструмент разработан специально для поддержки украинских производителей, пострадавших от войны.

Условия программы грантов на восстановление:

  • Сумма пособия: до 16 миллионов гривен.
  • Назначение: приобретение нового оборудования вместо поврежденного или уничтоженного.
  • Софинансирование: государство покрывает 80% расходов, компания – 20%.
  • Подача заявки: через портал "Действие".

Благодаря полученным средствам компания прошла критический период без значительных потерь клиентской базы и сохранила выполнение заказов.

Стратегия диверсификации рисков

"Лазербенд" масштабирует деятельность и строит новый производственный комплекс площадью 14 тыс. кв. м на окраине Львова. Однако опыт обстрелов заставил компанию изменить подход к безопасности: производитель решил сохранить несколько площадок в разных районах города, чтобы диверсифицировать военные риски и обеспечить непрерывность производства в случае повторных атак.

Напомним, аграрии Херсонщины получили 237 млн грн компенсаций за уничтоженные посевы. Финансовую помощь уже выплатили 236 хозяйствам региона, потерявшим урожай на площади более 52 тыс. гектаров из-за боевых действий и подрыва Каховской ГЭС.

Автор:
Максим Кольц