Государство уплатило 80% расходов на новое оборудование для львовского завода, уничтоженного обстрелом
Львовская компания "Лазербенд", специализирующаяся на металлообработке, смогла восстановить производственные мощности после разрушения корпуса российским беспилотником. Восстановление стало возможным благодаря государственному гранту по программе "Сделано в Украине".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики.
Осенью 2025 года компания открыла новый корпус, который вскоре был поврежден взрывом "шахеда". Российская атака вывела из строя практически все станки и повредила здание, нанеся ущерб на 14 миллионов гривен.
Механизм государственной поддержки "20:80"
Для возобновления бизнеса руководство "Лазербенд" воспользовалось грантовой программой, запущенной правительством летом 2025 года. Этот инструмент разработан специально для поддержки украинских производителей, пострадавших от войны.
Условия программы грантов на восстановление:
- Сумма пособия: до 16 миллионов гривен.
- Назначение: приобретение нового оборудования вместо поврежденного или уничтоженного.
- Софинансирование: государство покрывает 80% расходов, компания – 20%.
- Подача заявки: через портал "Действие".
Благодаря полученным средствам компания прошла критический период без значительных потерь клиентской базы и сохранила выполнение заказов.
Стратегия диверсификации рисков
"Лазербенд" масштабирует деятельность и строит новый производственный комплекс площадью 14 тыс. кв. м на окраине Львова. Однако опыт обстрелов заставил компанию изменить подход к безопасности: производитель решил сохранить несколько площадок в разных районах города, чтобы диверсифицировать военные риски и обеспечить непрерывность производства в случае повторных атак.
