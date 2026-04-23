Держава сплатила 80% витрат на нове обладнання для львівського заводу, знищеного обстрілом

Львівська компанія "Лазербенд", що спеціалізується на металообробці, змогла відновити виробничі потужності після руйнування корпусу російським безпілотником. Відновлення стало можливим завдяки державному гранту за програмою "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки.

Восени 2025 року компанія відкрила новий корпус, який невдовзі був пошкоджений вибухом "шахеда". Російська атака вивела з ладу практично всі верстати та пошкодила будівлю, завдавши збитків на 14 мільйонів гривень.

Механізм державної підтримки "20:80"

Для відновлення бізнесу керівництво "Лазербенд" скористалося грантовою програмою, запущеною урядом влітку 2025 року. Цей інструмент розроблений спеціально для підтримки українських виробників, постраждалих від війни.

Умови програми грантів на відновлення:

Сума допомоги: до 16 мільйонів гривень.

Призначення: придбання нового виробничого обладнання замість пошкодженого або знищеного.

Співфінансування: держава покриває 80% витрат, компанія — 20%.

Подача заявки: через портал "Дія".

Завдяки отриманим коштам компанія пройшла критичний період без значних втрат клієнтської бази та зберегла виконання замовлень.

Стратегія диверсифікації ризиків

Наразі "Лазербенд" масштабує діяльність і будує новий виробничий комплекс площею 14 тис. кв. м на околиці Львова. Проте досвід обстрілів змусив компанію змінити підхід до безпеки: виробник вирішив зберегти кілька майданчиків у різних районах міста, щоб диверсифікувати воєнні ризики та забезпечити безперервність виробництва у разі повторних атак.

