Майже 200 тисяч родин отримали 82,2 млрд грн компенсації за пошкоджене та зруйноване майно

Державна програма "єВідновлення" працює майже 3 роки, надаючи виплати на ремонт пошкодженого житла та придбання нових осель замість зруйнованих. Станом на ранок 10 квітня 2026 року допомогу отримали 188 085 родин. Загальна сума виплат склала 82,2 мільярди гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Пошкоджене житло

За пошкоджене житло компенсації отримали понад 136,4 тисячі родин на суму 13,2 мільярди гривень. Усього за цей напрям було подано понад 207 тисяч заяв. Виплати поділяються на дві категорії:

категорія А (дрібні ремонти) із середньою сумою 70 100 гривень;

категорія В (капітальні ремонти) із середньою сумою 341 600 гривень.

Ці виплати здійснюються у межах проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Знищене житло

За знищене житло понад 50,5 тисяч родин отримали сертифікати на суму 67,8 мільярди гривень. Загальна кількість заяв за цим напрямом перевищила 126 тисяч. Нове житло вже придбали понад 29 тисяч сімей, серед яких понад 10 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб. Для підтримки ВПО на початку 2025 року уряд виділив додаткові 15 мільярдів гривень.

Також триває реалізація проєкту HOME спільно з Банком розвитку Ради Європи щодо відбудови на власних ділянках. Кошти першого траншу на суму 917 млн гривень отримали 767 родин. Другий транш на суму 326,2 млн грн отримали 267 родин.

Раніше повідомлялося, що українцям можуть дозволити приватизувати пошкоджене війною житло. Йдеться про випадки, коли громадяни проживали у державному або комунальному житлі як наймачі, але не мали права власності на нього.