Около 200 тысяч семей получили 82,2 млрд грн компенсации за поврежденное и разрушенное имущество

Государственная программа "єВідновлення" работает почти 3 года, предоставляя выплаты на ремонт поврежденного жилья и приобретение новых домов вместо разрушенных. По состоянию на утро 10 апреля 2026 помощь получили 188 085 семей. Общая сумма выплат составила 82,2 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Поврежденное жилье

За поврежденное жилье компенсации получили более 136,4 тысяч семей на сумму 13,2 миллиарда гривен. Всего за это направление было подано более 207 тысяч заявлений. Выплаты делятся на две категории:

категория А (мелкие ремонты) со средней суммой 70100 гривен;

категория В (капитальные ремонты) со средней суммой 341600 гривен.

Эти выплаты производятся в рамках проекта Всемирного Банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)".

Уничтоженное жилье

За уничтоженное жилье более 50,5 тысячи семей получили сертификаты на сумму 67,8 миллиарда гривен. Общее количество заявлений по этому направлению превысило 126 тысяч. Новое жилье уже приобрели более 29 тысяч семей, среди которых более 10 тысяч – семьи внутренне перемещенных лиц. Для поддержки ВПЛ в начале 2025 года правительство выделило дополнительные 15 миллиардов гривен.

Также идет реализация проекта HOME совместно с Банком развития Совета Европы по восстановлению на собственных участках. Средства первого транша на сумму 917 млн гривен получили 767 семей. Второй транш на сумму 326,2 млн грн получили 267 семей.

Ранее сообщалось, что украинцам могут разрешить приватизировать поврежденное войной жилье . Речь идет о случаях, когда граждане проживали в государственном или коммунальном жилье как наниматели, но не имели права собственности на него.