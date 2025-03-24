Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ), с целью оценки новых требований к упаковке и маркировке вещевого имущества, приступило к проверке объединенных центров обеспечения (ОЦО).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Благодаря цифровизации логистических процессов ОЦО теперь может принимать больше имущества. Кроме того, оптимизация процессов ускорила разгрузку. Теперь в центры обеспечения имущество поступает посортированное, его легче учитывать и быстрее распределять.

До конца марта продлится переходный этап для поставщиков, чтобы они начали правильно формировать QR-коды. Также при проверках ответственные лица обратили внимание на неравномерное распределение поставок.

"В 2025 году закупочным агентством Минобороны ГОТ заключен контрактов на поставку в текущем году значительный объем обмундирования и экипировки, например, бронежилетов на почти 2.9 млрд грн, шлемов — примерно 700 млн грн. Это огромные объемы вещевого имущества Кандидатского имущества", — отметил директор департамента политики закупок оборонного ведомства Глеб Каневский.

Было отмечено, что в определенные дни ОЦО принимают слишком много грузов, что увеличивает нагрузку на персонал и может создавать риски безопасности.

"Зато в другие дни имущества поступает значительно меньше. ГОТ принял во внимание эту проблему и рассмотрит возможность ее решения", — подчеркнула директор программы вещного имущества ГОТ Виктория Виноградова.

Для усовершенствования логистических процессов ГОТ планирует внедрить ежеквартальные онлайн-встречи с представителями ОЦО, где будет собирать замечания и предложения.

Напомним, ГОТ завершила закупки дизельного горючего на апрель 2025 года. Экономия средств составила более 242 млн. грн.