- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Государственный оператор тыла вводит новые требования к поставщикам вещевого имущества
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ), с целью оценки новых требований к упаковке и маркировке вещевого имущества, приступило к проверке объединенных центров обеспечения (ОЦО).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Благодаря цифровизации логистических процессов ОЦО теперь может принимать больше имущества. Кроме того, оптимизация процессов ускорила разгрузку. Теперь в центры обеспечения имущество поступает посортированное, его легче учитывать и быстрее распределять.
До конца марта продлится переходный этап для поставщиков, чтобы они начали правильно формировать QR-коды. Также при проверках ответственные лица обратили внимание на неравномерное распределение поставок.
"В 2025 году закупочным агентством Минобороны ГОТ заключен контрактов на поставку в текущем году значительный объем обмундирования и экипировки, например, бронежилетов на почти 2.9 млрд грн, шлемов — примерно 700 млн грн. Это огромные объемы вещевого имущества Кандидатского имущества", — отметил директор департамента политики закупок оборонного ведомства Глеб Каневский.
Было отмечено, что в определенные дни ОЦО принимают слишком много грузов, что увеличивает нагрузку на персонал и может создавать риски безопасности.
"Зато в другие дни имущества поступает значительно меньше. ГОТ принял во внимание эту проблему и рассмотрит возможность ее решения", — подчеркнула директор программы вещного имущества ГОТ Виктория Виноградова.
Для усовершенствования логистических процессов ГОТ планирует внедрить ежеквартальные онлайн-встречи с представителями ОЦО, где будет собирать замечания и предложения.
Напомним, ГОТ завершила закупки дизельного горючего на апрель 2025 года. Экономия средств составила более 242 млн. грн.