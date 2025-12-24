Готовь сани летом, а СЭС – зимой: почему уже сегодня стоит планировать установку солнечной станции и как в этом помогает банк "Пивденный"

Зима традиционно считается периодом паузы в строительстве, но для солнечных электростанций – это, напротив, самый лучший момент для старта. От идеи до начала генерации проходит не менее двух месяцев, а для больших станций – до полугода. Так что бизнес, начинающий процесс зимой, уже в марте входит в сезон высокой солнечной активности с готовой станцией и может извлекать максимальную выгоду с первого года работы станции. Если откладывать проект до весны или лета, значительная часть потенциальной выгоды просто теряется и увеличивается срок окупаемости инвестиций.

Планирование зимой – это стратегическое преимущество

Процесс подготовки к установке СЭС состоит из ряда длительных шагов. Сначала компании следует провести "домашнюю работу": проверку и оценку состояния электросетей и возможностей подключения СЭС, проверку крыши или площадки на способность выдерживать вес конструкций. Только одна солнечная панель может весить до 32 кг, а для станции мощностью 100 кВт нагрузка превысит 5 тонн.

Следующий этап – проектирование. Это определение оптимальной мощности станции, правильное расположение панелей по отношению к солнцу и конструкции крыши, подготовка технических решений подключения. Даже после подписания договора требуется время на поставку оборудования, в основном хранящегося на складах в Европе, доставку и прохождение таможенного оформления. Затем – монтаж и пусконаладочные работы. Поэтому, чтобы попасть в пик генерации, начинать стоит именно зимой. Параллельно на этапе проектирования бизнеса нужно найти источники финансирования СЭС.

Экономика солнечных станций

За последние три года произошло два ключевых изменения. По данным открытых источников, стоимость строительства СЭС уменьшилась вдвое: с примерно 800 долларов за 1 кВт в 2022 году до 400 долларов сегодня, в то время как тарифы на электроэнергию для бизнеса выросли втрое и продолжают расти. Поэтому экономия от СЭС стала существенно большей, а инвестиции окупаемыми в более короткий период.

Увеличить энергонезависимость можно за счет дополнительной установки накопителей энергии, обеспечивающих бизнесу стабильность во время блэкаутов и бесперебойность критических производственных процессов.

Экспертиза банка: от просчета до запуска, удобные условия финансирования

Банк "Пивденный" создал и системно развивает экспертизу в энергетических проектах: на основе собственного опыта установки СЭС и на практике реализуемых кейсов клиентов. Фокус банка – финансирование СЭС для собственного потребления бизнеса, помощь в уменьшении затрат на электроэнергию и увеличении энергонезависимости.

На этапе планирования проекта банк помогает клиенту определить:

оптимальную мощность станции согласно его энергопотреблению;

прогноз генерации и уровень будущей экономии;

срок окупаемости с кредитом, который в среднем составляет три года .

Ключевая идея кредита – возврат за счет экономии, то есть СЭС платит за себя сама. Сумма, которую бизнес раньше тратил на электроэнергию, после установки станции превращается в экономию – и именно за счет нее погашается кредит без существенной дополнительной финансовой нагрузки для компании.

Понимая весь процесс строительства СЭС, банк разработал программы кредитования в партнерстве с ключевыми инсталляторами СЭС в Украине, условия которых учитывают сроки реализации проектов СЭС:

снижена процентная ставка на первый год кредитования ;

грейс-период до шести месяцев – пока станция строится и еще не генерирует доход;

возможность подстройки графика погашения под генерацию СЭС;

· ускоренное рассмотрение кредитной заявки по сравнению со стандартными проектами кредитования CAPEX.

Такой подход позволяет управлять окупаемостью проекта и планированием дохода от экономии.

Также по партнерским кредитам банк предоставляет дополнительную опцию – консультацию относительно соответствия бизнеса ESG-требованиям, что становится важной составляющей современной конкурентной бизнес-среды.

Надежные поставщики и комплексный подход

Еще одно преимущество партнерской программы от банка "Пивденный" – бизнес получает не только финансирование, но и доступ к надежным поставщикам – инсталляторам СЭС. Все партнеры банка:

работают на рынке более 10 лет;

устанавливают как небольшие, так и масштабные промышленные СЭС;

поставляют оборудование класса BloombergNEF Tier 1 – самый высокий стандарт качества в солнечной энергетике, с которым работают международные финансовые институты;

имеют собственные инженерные подразделения, выполняющие проверку и оценку состояния электросетей компании, проектирование и техническое наблюдение за проектом.

Для клиента это означает минимизацию рисков: проверенное качество, надежные поставщики, прозрачное ценообразование. А бесплатные базовое проектирование и первичная проверка энергосетей – еще один бонус программы, существенно уменьшающий начальные расходы бизнеса.

Если собственник бизнеса только рассматривает идею установки СЭС и не имеет достаточной экспертизы, банк обеспечивает полный цикл поддержки на всех этапах, а клиент получит комплексное решение при минимальных расходах.

Дополнительную информацию о том, как работают партнерские программы, можно получить, обратившись в корпоративные центры банка "Пивденный" или оставив заявку на сайте банка по ссылке.

Фактический срок окупаемости зависит от индивидуальных параметров проекта и не является гарантией доходности.

Лицензия НБУ №65 от 07.10.2011. Свидетельство о регистрации в государственном реестре банков №218 от 03.12.1993.