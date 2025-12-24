Готуй сани влітку, а СЕС – взимку: чому вже сьогодні варто планувати встановлення сонячної станції та як у цьому допомагає банк "Південний"

Зима традиційно вважається періодом паузи в будівництві, але для сонячних електростанцій – це, навпаки, найкращий момент для старту. Від ідеї до початку генерації проходить щонайменше два місяці, а для великих станцій – до пів року. Тож бізнес, який починає процес взимку, вже у березні входить у сезон високої сонячної активності з готовою станцією і може отримати максимальну вигоду з першого року роботи станції. Якщо ж відкладати проєкт до весни або літа, значна частина потенційної вигоди просто втрачається і збільшується строк окупності інвестицій.

Планування взимку – це стратегічна перевага

Процес підготовки до встановлення СЕС складається з низки тривалих кроків. Спершу компанії варто провести "домашню роботу": перевірку та оцінку стану електромереж та можливостей підключення СЕС, перевірку даху або майданчика на здатність витримувати вагу конструкцій. Лише одна сонячна панель може важить до 32 кг, а для станції потужністю 100 кВт навантаження перевищить 5 тонн.

Наступний етап – проєктування. Це визначення оптимальної потужності станції, правильне розташування панелей відносно сонця та конструкції даху, підготовка технічних рішень підключення. Навіть після підписання договору потрібен час на постачання обладнання, яке здебільшого зберігається на складах у Європі, доставку і проходження митного оформлення. Потім – монтаж і пусконалагоджувальні роботи. Тож щоби потрапити в пік генерації, починати варто саме взимку. Паралельно на етапі проєктування бізнесу необхідно визначити джерела фінансування СЕС.

Економіка сонячних станцій

За останні три роки відбулись дві ключові зміни. За даними відкритих джерел, вартість будівництва СЕС зменшилася вдвічі: із приблизно 800 доларів за 1 кВт у 2022 році до близько 400 доларів сьогодні, у той час як тарифи на електроенергію для бізнесу зросли втричі й продовжують зростати. Тож економія від СЕС стала суттєво більшою, а інвестиції — швидше окупними.

Підсилити енергонезалежність можливо за рахунок додаткового встановлення накопичувачів енергії, які забезпечують бізнесу стабільність під час блекаутів та безперебійність критичних виробничих процесів.

Експертиза банку: від прорахунку до запуску, зручні умови фінансування

Банк "Південний" створив та системно розвиває експертизу в енергетичних проєктах: на основі власного досвіду встановлення СЕС та на практиці реалізованих кейсів клієнтів. Фокус банку – фінансування СЕС для власного споживання бізнесу, допомога у зменшенні витрат на електроенергію та посилення енергонезалежності.

На етапі планування проєкту банк допомагає клієнту визначити:

оптимальну потужність станції згідно з його енергоспоживанням;

прогноз генерації та рівень майбутньої економії;

строк окупності з кредитом, який у середньому становить три роки .

Ключова ідея кредиту – повернення за рахунок економії, тобто СЕС платить за себе сама. Сума, яку бізнес раніше витрачав на електроенергію, після встановлення станції перетворюється на економію – і саме за рахунок неї погашається кредит без значного додаткового фінансового навантаження для компанії.

Розуміючи весь процес будівництва СЕС, банк розробив програми кредитування в партнерстві з ключовими інсталяторами СЕС в Україні, умови яких враховують терміни реалізації проєктів СЕС:

знижена процентна ставка на перший рік кредитування ;

грейс-період до шести місяців – поки станція будується і ще не генерує дохід;

можливість підлаштування графіка погашення під генерацію СЕС;

· прискорений розгляд кредитної заявки порівняно зі стандартними проєктами кредитування САРЕХ.

Такий підхід дозволяє управляти окупністю проєкту та плануванням доходу від економії.

Також за партнерськими кредитами банк надає додаткову опцію – консультацію щодо відповідності бізнесу ESG-вимогам, що стає важливою складовою сучасного конкурентного бізнес-середовища.

Надійні постачальники та комплексний підхід

Ще одна перевага партнерської програми від банку "Південний" – бізнес отримує не лише фінансування, а й доступ до надійних постачальників – інсталяторів СЕС. Усі партнери банку:

працюють на ринку понад 10 років;

встановлюють як невеликі, так і масштабні промислові СЕС;

постачають обладнання класу BloombergNEF Tier 1 – найвищий стандарт якості в сонячній енергетиці, з яким працюють міжнародні фінансові інституції;

мають власні інженерні підрозділи, які виконують перевірку та оцінку стану електромереж компанії, проєктування та технічний нагляд за проєктом.

Для клієнта це означає мінімізацію ризиків: перевірена якість, надійні постачальники, прозоре ціноутворення. А безкоштовні базове проєктування та первинна перевірка енергомереж – ще один бонус програми, який суттєво зменшує стартові витрати бізнесу.

Якщо власник бізнесу тільки розглядає ідею встановлення СЕС і не має достатньої експертизи, банк забезпечує повний цикл підтримки на всіх етапах, а клієнт отримає комплексне рішення за мінімальних власних витрат.

Додаткову інформацію, як працюють партнерські програми, можна отримати

