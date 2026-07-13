HR-лидеры о дефиците талантов, новых профессиях и устойчивости команд: как прошел HR Wisdom Summit 2026

8 июля 2026 года в Киеве HR Wisdom Summit 2026 от Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ собрал более 500 HR, CEO, руководителей бизнесов и лидеров изменений, работающих с главными вызовами нового рынка труда – дефицитом кадров, трансформацией профессий, развитием команд и построением устойчивых организаций.

Ведущими HR Wisdom Summit 2026 стали Ирина Прокофьева (1+1 media) и Святослав Гринчук (ТСН). С приветственным словом от организаторов выступила Татьяна Смирнова, CEO бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и задала энергию мероприятия.

Татьяна Смирнова, CEO бизнес/медиа бюро Ekonomika+.

Ирина Прокофьева, ведущая 1+1 media.

Святослав Гринчук, ведущий ТСН.

Что реально стоит за цифрами украинского рынка труда, разобрала Мария Абдуллина (OLX Работа), показав, как дефицит кадров, демографические процессы и изменение ожиданий кандидатов заставляют работодателей пересматривать кадровые стратегии.

Мария Абдуллина, руководитель платформы OLX Работа.

Новая анатомия выгорания украинцев и влияние длительного стресса на рабочие процессы представила Дарья Нагаева (Gradus). Спикер подчеркнула, что ментальное состояние команд постепенно становится фактором бизнес-эффективности.

Панельная дискуссия "Рынок труда и кадровые стратегии – время активной адаптации" при участии Татьяны Смирновой (Ekonomika+), Тины Николовой (БФ "Життєлюб"), Игоря Лиски (EFI Group), Дарьи Нагаевой (Gradus) и Анны Приходченко ("Аврора") показала, как бизнес изменяет подходы к найму в условиях сокращения кадрового резерва и новой демографической реальности.

Поколение, которое придет на рынок труда в ближайшие годы, стало темой выступления Дениса Блощинского (общественный деятель, бизнесмен), призвавшего компании уже сейчас думать о среде, в которой молодые специалисты будут строить профессиональный путь.

Денис Блощинский, общественный деятель.

Как компании могут не только искать, но и выращивать своих специалистов, рассказала Анастасия Кузьменко (1+1 media school) и презентовала кейс развития внутренней образовательной экосистемы.

Анастасия Кузьменко, руководитель 1+1 media school.

Профессии будущего и подготовку специалистов для новых ролей обсудили участники панели с участием Сергея Береснева (Kyiv School of Economics), Андрея Длигача (Advanter Group и международное бизнес-сообщество Board), Игоря Лукьяненко (UpPro School), Полины Айдын (CAPAROL Украина), Катерины Залозных ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Наталии Лященко (КИЇВ24) и Вадима Пухальского (Метинвест Политехника).

Татьяна Попова (Uklon) говорила о корпоративной культуре как стратегическом активе компании и решении, как сохранить собственную ДНК в составе глобальной группы.

От отдельных инициатив к системному подходу – опыт построения wellbeing в ПриватБанке представила Марта Мартыненко (ПриватБанк).

Ветеранская адаптация уже стала отдельным направлением HR-стратегии, а практические выводы бизнеса за годы работы с этим вызовом обсудили Наталья Емченко (SCM, ОО "Сердце Азовстали" и Фонд Рината Ахметова), Марина Хонда (КГГА), Оксана Филоненко (ОО "Центр занятости Свободных людей"), Катерина Зубенко (Starlight Media), Ксения Сухова (Фонд Рината Ахметова) и Петр Лукиянчук (Группа "Нафтогаз").

Татьяна Шерман (Academy DTEK), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters), Марьяна Кошарновская (AB InBev Efes Ukraine), Марина Зварыч (СК ИНГО), Дарина Багмет (НАК "Нафтогаз Украины") и Наталья Король (ТАС Агро) обсудили дела, как сильный бренд работодателя формируется через реальный опыт работников.

Длительный стресс меняет не только состояние людей, но и управленческие подходы компаний – об этом в дискуссии о ментальном здоровье как управленческом решении говорили Елена Матушенко (Power Mental Health), Дмитрий Судак (Тева в Украине), Светлана Мозговая ("Астарта-Киев"), Татьяна Сахарук (Глобальный договор ООН в Украине) и Катерина Агапос (Wellbeing Company).

Наталья Лысун (Киевстар) поделилась опытом о возможностях Big Data для поиска персонала и как аналитика помогает компаниям лучше понимать рынок кандидатов и принимать кадровые решения.

Наталья Лысун (Киевстар).

Наталья Лукаш (HR Mentor), Илона Пасечник (ALVIVA GROUP), Юлия Титуренко (банк "Пивденный") и Татьяна Гончар (DCT Consulting) обсудили роль HRD в современном бизнесе, давно вышедшую за рамки управления персоналом и ставшую частью стратегических решений компании.

Завершением HR Wisdom Summit 2026 стала церемония награждения лучших работодателей и HRD по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги самых крупных", где отметили компании и управленцев за системную работу с командами, развитием людей и трансформацией HR-практик.

HR Wisdom Summit 2026 показал, что конкуренция за людей переходит в новую фазу: компании соревнуются не только за специалистов, но и за способность создавать среду, в которой люди готовы оставаться, развиваться и участвовать в развитии бизнеса.

Организаторы HR Wisdom Summit 2026 – Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ – благодарят партнеров за вклад в развитие современной HR-экосистемы Украины: