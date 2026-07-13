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HR-лидеры о дефиците талантов, новых профессиях и устойчивости команд: как прошел HR Wisdom Summit 2026
8 июля 2026 года в Киеве HR Wisdom Summit 2026 от Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ собрал более 500 HR, CEO, руководителей бизнесов и лидеров изменений, работающих с главными вызовами нового рынка труда – дефицитом кадров, трансформацией профессий, развитием команд и построением устойчивых организаций.
Ведущими HR Wisdom Summit 2026 стали Ирина Прокофьева (1+1 media) и Святослав Гринчук (ТСН). С приветственным словом от организаторов выступила Татьяна Смирнова, CEO бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и задала энергию мероприятия.
Что реально стоит за цифрами украинского рынка труда, разобрала Мария Абдуллина (OLX Работа), показав, как дефицит кадров, демографические процессы и изменение ожиданий кандидатов заставляют работодателей пересматривать кадровые стратегии.
Новая анатомия выгорания украинцев и влияние длительного стресса на рабочие процессы представила Дарья Нагаева (Gradus). Спикер подчеркнула, что ментальное состояние команд постепенно становится фактором бизнес-эффективности.
Панельная дискуссия "Рынок труда и кадровые стратегии – время активной адаптации" при участии Татьяны Смирновой (Ekonomika+), Тины Николовой (БФ "Життєлюб"), Игоря Лиски (EFI Group), Дарьи Нагаевой (Gradus) и Анны Приходченко ("Аврора") показала, как бизнес изменяет подходы к найму в условиях сокращения кадрового резерва и новой демографической реальности.
Поколение, которое придет на рынок труда в ближайшие годы, стало темой выступления Дениса Блощинского (общественный деятель, бизнесмен), призвавшего компании уже сейчас думать о среде, в которой молодые специалисты будут строить профессиональный путь.
Как компании могут не только искать, но и выращивать своих специалистов, рассказала Анастасия Кузьменко (1+1 media school) и презентовала кейс развития внутренней образовательной экосистемы.
Профессии будущего и подготовку специалистов для новых ролей обсудили участники панели с участием Сергея Береснева (Kyiv School of Economics), Андрея Длигача (Advanter Group и международное бизнес-сообщество Board), Игоря Лукьяненко (UpPro School), Полины Айдын (CAPAROL Украина), Катерины Залозных ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Наталии Лященко (КИЇВ24) и Вадима Пухальского (Метинвест Политехника).
Татьяна Попова (Uklon) говорила о корпоративной культуре как стратегическом активе компании и решении, как сохранить собственную ДНК в составе глобальной группы.
От отдельных инициатив к системному подходу – опыт построения wellbeing в ПриватБанке представила Марта Мартыненко (ПриватБанк).
Ветеранская адаптация уже стала отдельным направлением HR-стратегии, а практические выводы бизнеса за годы работы с этим вызовом обсудили Наталья Емченко (SCM, ОО "Сердце Азовстали" и Фонд Рината Ахметова), Марина Хонда (КГГА), Оксана Филоненко (ОО "Центр занятости Свободных людей"), Катерина Зубенко (Starlight Media), Ксения Сухова (Фонд Рината Ахметова) и Петр Лукиянчук (Группа "Нафтогаз").
Татьяна Шерман (Academy DTEK), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters), Марьяна Кошарновская (AB InBev Efes Ukraine), Марина Зварыч (СК ИНГО), Дарина Багмет (НАК "Нафтогаз Украины") и Наталья Король (ТАС Агро) обсудили дела, как сильный бренд работодателя формируется через реальный опыт работников.
Длительный стресс меняет не только состояние людей, но и управленческие подходы компаний – об этом в дискуссии о ментальном здоровье как управленческом решении говорили Елена Матушенко (Power Mental Health), Дмитрий Судак (Тева в Украине), Светлана Мозговая ("Астарта-Киев"), Татьяна Сахарук (Глобальный договор ООН в Украине) и Катерина Агапос (Wellbeing Company).
Наталья Лысун (Киевстар) поделилась опытом о возможностях Big Data для поиска персонала и как аналитика помогает компаниям лучше понимать рынок кандидатов и принимать кадровые решения.
Наталья Лукаш (HR Mentor), Илона Пасечник (ALVIVA GROUP), Юлия Титуренко (банк "Пивденный") и Татьяна Гончар (DCT Consulting) обсудили роль HRD в современном бизнесе, давно вышедшую за рамки управления персоналом и ставшую частью стратегических решений компании.
Завершением HR Wisdom Summit 2026 стала церемония награждения лучших работодателей и HRD по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги самых крупных", где отметили компании и управленцев за системную работу с командами, развитием людей и трансформацией HR-практик.
HR Wisdom Summit 2026 показал, что конкуренция за людей переходит в новую фазу: компании соревнуются не только за специалистов, но и за способность создавать среду, в которой люди готовы оставаться, развиваться и участвовать в развитии бизнеса.
Организаторы HR Wisdom Summit 2026 – Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ – благодарят партнеров за вклад в развитие современной HR-экосистемы Украины:
- Генеральному партнеру – Группа "Нафтогаз".
- Генеральному медиапартнеру – 1+1 media.
- Главным партнерам – страховой компании INGO, АрселорМиттал Кривой Рог, OLX Работа, Тева в Украине.
- Партнерам мероприятия: AB InBev Efes Ukraine, гостеприимному партнеру DTEK Academy, кофейному партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру "Моршинська", сладкому партнеру ALVIVA GROUP, алкогольному партнеру AZNAURI, отакому партнеру "Otaka Комбуча".
- Медиапартнерам: "Ми Україна", "Ми Україна+", рекламный холдинг "Мегаполіс+", "КИЇВ 24", Live Marketing, Starlight Media, Reclen, Infovision, медийный холдинг "Апостроф", Mediafusion, trueua, Hurma.work, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, "Комерсант Український", "Ділова столиця", Burda media Ukraine, Payspace Magazine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, "Перший бізнесовий", Mind.ua, mc.today, InVenture, Worksafe.ua, HR Liga, Clever Stuff, Европейская Бизнес Ассоциация.