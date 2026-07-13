HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

8 липня 2026 року у Києві HR Wisdom Summit 2026 від Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрав понад 500 HR, CEO, керівників бізнесів і лідерів змін, які працюють із головними викликами нового ринку праці – дефіцитом кадрів, трансформацією професій, розвитком команд і побудовою стійких організацій.

Ведучими HR Wisdom Summit 2026 стали Ірина Прокоф’єва (1+1 media) та Святослав Гринчук (ТСН). З вітальним словом від організаторів виступила Тетяна Смірнова, CEO бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та задала енергію заходу.

Тетяна Смірнова, CEO бізнес/медіа бюро Ekonomika+.

Ірина Прокоф’єва ведуча 1+1 media.

Святослав Гринчук ведучий ТСН.

Що насправді стоїть за цифрами українського ринку праці, розібрала Марія Абдулліна (OLX Робота), показавши, як дефіцит кадрів, демографічні процеси та зміна очікувань кандидатів змушують роботодавців переглядати кадрові стратегії.

Марія Абдулліна керівниця платформи OLX Робота.

Нову анатомію вигорання українців і вплив тривалого стресу на робочі процеси представила Дар’я Нагаєва (Gradus). Спікерка акцентувала, що ментальний стан команд поступово стає фактором бізнес-ефективності.

Панельна дискусія "Ринок праці та кадрові стратегії – час активної адаптації" за участі Тетяни Смірнової (Ekonomika+), Тіни Ніколової (БФ "Життєлюб"), Ігоря Ліскі (EFI Group), Дар’ї Нагаєвої (Gradus) та Ганни Приходченко ("Аврора") показала, як бізнес змінює підходи до найму в умовах скорочення кадрового резерву та нової демографічної реальності.

Покоління, яке прийде на ринок праці найближчими роками, стало темою виступу Дениса Блощинського (громадський діяч, бізнесмен), який закликав компанії вже зараз думати про середовище, у якому молоді спеціалісти будуватимуть професійний шлях.

Денис Блощинський громадський діяч.

Як компанії можуть не лише шукати, а й вирощувати власних фахівців, розповіла Анастасія Кузьменко (1+1 media school) і презентувала кейс розвитку внутрішньої освітньої екосистеми.

Анастасія Кузьменко керівниця 1+1 media school.

Професії майбутнього та підготовку фахівців для нових ролей обговорили учасники панелі за участі Сергія Береснева (Kyiv School of Economics), Андрія Длігача (Advanter Group та міжнародна бізнес-спільнота Board), Ігоря Лук’яненка (UpPro School), Поліни Айдин (CAPAROL Україна), Катерини Залозних ("АрселорМіттал Кривий Ріг"), Наталії Лященко (КИЇВ24) та Вадима Пухальського (Метінвест Політехніка).

Тетяна Попова (Uklon) говорила про корпоративну культуру як стратегічний актив компанії та рішення, як зберегти власну ДНК у складі глобальної групи.

Від окремих ініціатив до системного підходу – досвід побудови wellbeing у ПриватБанку представила Марта Мартиненко (Приватбанк).

Ветеранська адаптація вже стала окремим напрямом HR-стратегії, а практичні висновки бізнесу за роки роботи з цим викликом обговорили Наталія Ємченко (SCM, ГО "Серце Азовсталі" та Фонд Ріната Ахметова), Марина Хонда (КМДА), Оксана Філоненко (ГО "Центр зайнятості Вільних людей"), Катерина Зубенко (Starlight Media), Ксенія Сухова (Фонд Ріната Ахметова) та Петро Лукіянчук (Група "Нафтогаз").

Тетяна Шерман (Academy DTEK), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters), Мар’яна Кошарновська (AB InBev Efes Ukraine), Марина Зварич (СК ІНГО), Дарина Багмет (НАК "Нафтогаз України") та Наталя Король (ТАС Агро) обговорили, як сильний бренд роботодавця формується через реальний досвід працівників.

Тривалий стрес змінює не лише стан людей, а й управлінські підходи компаній – про це у дискусії про ментальне здоров’я як управлінське рішення говорили Олена Матушенко (Power Mental Health), Дмитро Судак (Тева в Україні), Світлана Мозгова ("Астарта-Київ"), Тетяна Сахарук (Глобальний договір ООН в Україні) та Катерина Агапос (Wellbeing Company).

Наталія Лисун (Київстар) поділилася досвідом про можливості Big Data для пошуку персоналу та як аналітика допомагає компаніям краще розуміти ринок кандидатів і приймати кадрові рішення.

Наталія Лукаш (HR Mentor), Ілона Пасечник (ALVIVA GROUP), Юлія Тітуренко (банк "Південний") та Тетяна Гончар (DCT Consulting) обговорили роль HRD у сучасному бізнесі, що давно вийшла за межі управління персоналом і стала частиною стратегічних рішень компанії.

Завершенням HR Wisdom Summit 2026 стала церемонія нагородження найкращих роботодавців та HRD за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших", де відзначили компанії та управлінців за системну роботу з командами, розвитком людей і трансформацією HR-практик.

HR Wisdom Summit 2026 показав, що конкуренція за людей переходить у нову фазу: компанії змагаються не лише за фахівців, а й за здатність створювати середовище, у якому люди готові залишатися, розвиватися та брати участь у розвитку бізнесу.

Поліна Айдин_ Катерина Залозних_Наталія Лященко Світлана Мозгова Ірина Прокоф’єва ведуча 1+1 media Медіапартнери ТОП-100. Рейтинги найбільших Тетяна Попова Chief Human Resources Officer Uklon Панель HRD: секрети професії Дмитро Судак Марта Мартиненко головна менеджерка з корпоративного страхування та соціальних питань ПриватБанку Дарина Багмет Юлія Тітуренко, HRD Банку Південний Марина Зварич Святослав Гринчук ведучий ТСН._Ведучий саміту -JPG Анастасія Кузьменко керівниця 1+1 media school Ведуча - Ірина Прокоф’єва

Організатори HR Wisdom Summit 2026 – Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ – дякують партнерам за внесок у розвиток сучасної HR-екосистеми України: