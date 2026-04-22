Импорт металлопроката в марте взлетел на 50%

После зимнего затишья рынок металла демонстрирует стремительное обновление / Depositphotos

По итогам первого квартала 2026 г. в Украину завезли 233,85 тыс. тонн плоского проката. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты GMK Center.

Параллельно с сокращением натуральных объемов упали и расходы на импорт – на 12,3%, что в денежном эквиваленте составляет $238,13 млн.

Единственным большим сегментом, показавшим положительную динамику, стал плоский прокат с покрытием (УКТВЭД 7210). Его доля в общем импорте превысила 50% – 118,86 тыс. т (+7,3% г./г.).

Основными поставщиками продукции за указанный период были Турция – 59,34 тыс. т, Южная Корея – 10,41 тыс. т и Словакия – 9,26 тыс. т.

Другие категории металлопродукции демонстрируют отрицательную динамику:

  • Горячекатаный прокат: поставки упали на 33,6% — до 65,72 тыс. т. Почти весь объем (58,18 тыс. т) обеспечила Турция. Также незначительные партии поступили из Китая и Чехии.
  • Холоднокатаный прокат: зафиксировано снижение на 29,8% до 23,09 тыс. т. Основным партнером остается Турция, откуда ввезли более 90% этой продукции.

Несмотря на слабый старт года, март продемонстрировал резкий рост активности. По сравнению с февралем импорт плоского проката подскочил на 51,9%, составив 101,64 тыс.т.

Наибольший прирост в месячном измерении показал горячекатаный прокат, объемы поставок которого выросли вдвое (+103% м/м). Расходы на импорт всего за один месяц выросли на треть — до $98,3 млн .

Напомним, за девять месяцев 2025 года (январь-сентябрь) поставка плоского металлопроката на украинский рынок достигла 832,2 тыс. тонн. Этот объем на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб