Імпорт металопрокату в Україну в березні злетів на 50%

труби
Після зимового затишшя ринок металу демонструє стрімке відновлення / Depositphotos

За підсумками першого кварталу 2026 року в Україну завезли 233,85 тис. тонн плоского прокату. Це на 12,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки GMK Center.

Паралельно зі скороченням натуральних обсягів впали і витрати на імпорт — на 12,3%, що в грошовому еквіваленті становить $238,13 млн.

Єдиним великим сегментом, що показав позитивну динаміку, став плоский прокат із покриттям (УКТЗЕД 7210). Його частка в загальному імпорті перевищила 50% – 118,86 тис. т (+7,3% р./р.).

Основними постачальниками продукції протягом вказаного періоду були Туреччина – 59,34 тис. т, Південна Корея – 10,41 тис. т і Словаччина – 9,26 тис. т.

Інші категорії металопродукції демонструють від’ємну динаміку:

  • Гарячекатаний прокат: поставки впали на 33,6% — до 65,72 тис. т. Майже весь обсяг (58,18 тис. т) забезпечила Туреччина. Також незначні партії надійшли з Китаю та Чехії.
  • Холоднокатаний прокат: зафіксовано зниження на 29,8% — до 23,09 тис. т. Основним партнером залишається Туреччина, звідки ввезли понад 90% цієї продукції.

Попри слабкий старт року, березень продемонстрував різке зростання активності. У порівнянні з лютим імпорт плоского прокату підскочив на 51,9%, склавши 101,64 тис.т.

Найбільший приріст у місячному вимірі показав гарячекатаний прокат, обсяги поставок якого зросли вдвічі (+103% м./м.). Витрати на імпорт лише за один місяць зросли на третину — до $98,3 млн.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2025 року (січень–вересень) постачання плоского металопрокату на український ринок досягло 832,2 тис. тонн. Цей обсяг на 13,1% більший, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб