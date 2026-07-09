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Импорт товаров в Украину более чем вдвое превысил экспорт
Товарооборот Украины в январе-июне 2026 года составил $70,3 млрд. За этот период импорт товаров составил $49,3 млрд, тогда как экспорт — $21 млрд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Облагаемый импорт составил $34,6 млрд, или 70% общего объема ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в первом полугодии составила $0,58.
Больше всего товаров Украина импортировала из Китая — на $13,9 млрд. Далее следуют Польша с $4,7 млрд и Германия с $3,2 млрд.
Основными направлениями украинского экспорта были:
- Польша - $2,4 млрд;
- Турция - $1,8 млрд;
- Италия - $1,3 млрд.
В структуре импорта 72% пришлось на три категории товаров. Наибольшую долю составляли машины, оборудование и транспорт — $21,3 млрд. Во время их таможенного оформления в бюджет уплатили 120,6 млрд. грн., или 28% поступлений таможенных платежей.
Топливно-энергетические товары импортировали на $7,4 млрд. Они обеспечили 148,3 млрд грн таможенных платежей, или 34% поступлений.
Импорт продукции химической промышленности составил $6,9 млрд. При ее оформлении в бюджет уплатили 56,8 млрд грн, или 13% таможенных поступлений.
Наибольшими категориями экспорта были:
- продовольственные товары - $12,5 млрд;
- металлы и изделия из них - $2,2 млрд;
- машины, оборудование и транспорт - $1,8 млрд.
За шесть месяцев 2026 года во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплатили 802,3 млн. грн.
По итогам января-мая 2026 года товарооборот Украины продемонстрировал глубокий дисбаланс. За этот период в страну было импортировано товаров на сумму $40,5 млрд, тогда как объемы экспорта оказались более чем в два раза меньше — лишь $17,5 млрд.