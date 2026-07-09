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Імпорт товарів в Україну більш ніж удвічі перевищив експорт

митниця
Товарообіг України за пів року перевищив $70 млрд / Державна митна служба України

Товарообіг України у січні-червні 2026 року становив $70,3 млрд. За цей період імпорт товарів сягнув $49,3 млрд, тоді як експорт — $21 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Оподаткований імпорт становив $34,6 млрд, або 70% загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у першому півріччі становило $0,58.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю — на $13,9 млрд. Далі йдуть Польща з $4,7 млрд та Німеччина з $3,2 млрд.

Основними напрямками українського експорту були:

  • Польща — $2,4 млрд;
  • Туреччина — $1,8 млрд;
  • Італія — $1,3 млрд.

У структурі імпорту 72% припало на три категорії товарів. Найбільшу частку становили машини, устаткування та транспорт — $21,3 млрд. Під час їх митного оформлення до бюджету сплатили 120,6 млрд грн, або 28% надходжень митних платежів.

Фото 2 — Імпорт товарів в Україну більш ніж удвічі перевищив експорт

Паливно-енергетичних товарів імпортували на $7,4 млрд. Вони забезпечили 148,3 млрд грн митних платежів, або 34% надходжень.

Імпорт продукції хімічної промисловості становив $6,9 млрд. Під час її оформлення до бюджету сплатили 56,8 млрд грн, або 13% митних надходжень.

Найбільшими категоріями експорту були:

  • продовольчі товари — $12,5 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,2 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $1,8 млрд.

За шість місяців 2026 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплатили 802,3 млн грн.

Додамо, за підсумками січня-травня 2026 року товарообіг України продемонстрував глибокий дисбаланс. За цей період в країну було імпортовано товарів на суму $40,5 млрд, тоді як обсяги експорту виявилися у понад два рази меншими — лише $17,5 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко