Україна збільшила імпорт товарів удвічі порівняно з експортом: що та звідки везуть

За підсумками січня-травня 2026 року товарообіг України продемонстрував глибокий дисбаланс. За цей період в країну було імпортовано товарів на суму $40,5 млрд, тоді як обсяги експорту виявилися у понад два рази меншими — лише $17,5 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

З загального обсягу ввезеної продукції оподаткований імпорт склав $27,8 млрд (69%). При цьому податкове навантаження на один кілограм оподаткованого імпорту за перші п'ять місяців поточного року зафіксувалося на рівні $0,56.

Що та звідки везуть в Україну

Головним торговельним партнером України з постачання товарів залишається Китай — звідти імпортували продукції на $11,1 млрд. Друге місце посідає Польща з показником $3,9 млрд, а замикає трійку лідерів Туреччина — $2,7 млрд.

Левову частку структури імпорту (72%) сформували три основні товарні категорії:

Машини, устаткування та транспорт. Ця група лідирує за вартістю — $17 млрд. Під час її митного оформлення державна казна отримала 95,9 млрд грн (27% від усіх митних платежів).

Ця група лідирує за вартістю — $17 млрд. Під час її митного оформлення державна казна отримала 95,9 млрд грн (27% від усіх митних платежів). Паливно-енергетичні товари. Імпорт енергоносіїв обійшовся у $6,4 млрд. Водночас ця категорія забезпечила найбільші надходження до бюджету — 126,2 млрд грн, або 35% усіх митних зборів.

Імпорт енергоносіїв обійшовся у $6,4 млрд. Водночас ця категорія забезпечила найбільші надходження до бюджету — 126,2 млрд грн, або 35% усіх митних зборів. Продукція хімічної промисловості. Завезено хімікатів та супутніх товарів на $5,7 млрд, що принесло бюджету 47,2 млрд грн (13% митних надходжень).

Які товари продавали найчастіше

Основним споживачем української продукції стала Польща, яка імпортувала з України товарів на $2 млрд. До топ-3 покупців також увійшли Туреччина ($1,5 млрд) та Італія ($1,1 млрд).

Найбільший дохід українській економіці приніс аграрний сектор. До трійки лідерів вітчизняного експорту увійшли:

Продовольчі товари — $10,6 млрд;

— $10,6 млрд; Метали та вироби з них — $1,7 млрд;

— $1,7 млрд; Машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд.

Додатково повідомляється, що за січень-травень 2026 року митне оформлення експортних товарів, які підлягають оподаткуванню вивізним митом, поповнило державний бюджет України на 744,3 млн грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.