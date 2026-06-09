Украина увеличила импорт товаров вдвое по сравнению с экспортом: что и откуда везут

По итогам января-мая 2026 товарооборот Украины продемонстрировал глубокий дисбаланс. За этот период в страну было импортировано товаров на сумму $40,5 млрд, тогда как объемы экспорта оказались более чем в два раза меньше — лишь $17,5 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Из общего объема ввозимой продукции налогооблагаемый импорт составил $27,8 млрд (69%). При этом налоговая нагрузка на один килограмм облагаемого налогом импорта за первые пять месяцев текущего года зафиксировалась на уровне $0,56.

Что и откуда везут в Украину

Главным торговым партнером Украины по поставке товаров остается Китай — оттуда импортировали продукции на $11,1 млрд. Второе место занимает Польша с показателем $3,9 млрд, а замыкает тройку лидеров Турция — $2,7 млрд.

Львиную долю структуры импорта (72%) сформировали три основные товарные категории:

Машины, оборудование и транспорт. Эта группа лидирует по стоимости — $17 млрд. Во время ее таможенного оформления государственная казна получила 95,9 млрд грн (27% всех таможенных платежей).

Эта группа лидирует по стоимости — $17 млрд. Во время ее таможенного оформления государственная казна получила 95,9 млрд грн (27% всех таможенных платежей). Топливно-энергетические продукты. Импорт энергоносителей обошелся в $6,4 млрд. В то же время, эта категория обеспечила наибольшие поступления в бюджет — 126,2 млрд грн, или 35% всех таможенных пошлин.

Импорт энергоносителей обошелся в $6,4 млрд. В то же время, эта категория обеспечила наибольшие поступления в бюджет — 126,2 млрд грн, или 35% всех таможенных пошлин. Продукция химической индустрии. Завезено химикатов и сопутствующих товаров на $5,7 млрд, что принесло бюджету 47,2 млрд грн (13% таможенных поступлений).

Какие товары продавали чаще всего

Основным потребителем украинской продукции стала Польша, импортировавшая из Украины товаров на $2 млрд. В топ-3 покупателей также вошли Турция ($1,5 млрд) и Италия ($1,1 млрд).

Самый большой доход украинской экономике принес аграрный сектор. В тройку лидеров отечественного экспорта вошли:

Продовольственные товары - $10,6 млрд;

- $10,6 млрд; Металлы и изделия из них – $1,7 млрд;

– $1,7 млрд; Машины, оборудование и транспорт - $1,5 млрд.

Дополнительно сообщается, что за январь-май 2026 таможенное оформление экспортных товаров, подлежащих налогообложению вывозной пошлиной, пополнило государственный бюджет Украины на 744,3 млн грн.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.