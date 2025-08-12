Институт титана в Запорожье с долгами на 72 млн грн снова не продали: цену снизили вдвое

Прием заявок на участие в конкурсе по приватизации запорожского АО "Институт титана" продлен до 19 августа включительно, хотя первоначально аукцион планировался на 12 августа. Торги сегодня не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести предприятие. Следующая дата проведения намечена на 20 августа.

Как информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в государственной системе онлайн-аукционов "Prozorro.Продажи", стартовая цена за 100% акций на сегодняшние торги составляла 99,77 млн грн без НДС. Теперь она уменьшена вдвое – до 49,88 млн грн. Речь идет о реализации государственного пакета в 75,31 млн акций.

Имущество, условия продаж и долги Института титана

В состав объекта входят 56 единиц недвижимого имущества: административное здание, производственные сооружения , исследовательские корпуса в Запорожье и области и другое. Также в продажу включены три транспортных средства 2002-2019 годов выпуска. Общая площадь недвижимости – 26,48 тыс. кв. м.

По состоянию на 31 марта 2025 года часть помещений общей площадью 364,56 м² была передана в аренду по трем договорам.

Согласно условиям приватизации, будущий собственник должен в течение 12 месяцев погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом, а также не допустить увольнения работников не менее полугода. Среднесписочная численность персонала на 31 марта 2025 года составляла 80 человек.

Документы свидетельствуют, что просроченная кредиторская задолженность общества на эту же дату составила 72,44 млн грн, из них 8,7 млн грн – долги по зарплате и 9,3 млн грн – задолженность перед бюджетом.

Это уже не первая попытка продать предприятие. Предыдущие торги заканчивались безуспешно – желающих не было стать новым владельцем.

Что известно о предприятии

История Института титана началась в августе 1956 года. В Запорожье, на базе тогда строившегося Днепровского титано-магниевого завода, открыли филиал Государственного специального проектного института (ГСПИ). Ее задачей было обеспечить первый в стране титано-магниевый завод полным пакетом проектной и конструкторской документации.

Впоследствии он стал ключевым научным центром Украины и Европы в этой области, а в 1993 году был трансформирован в акционерное общество "Институт титана" с формальной регистрацией юридического лица.

На официальном сайте предприятия указано, что Институт титана является единственным в Европе комплексным научно-исследовательским и проектным учреждением в сфере производства титана и магния, а также первичной цветной металлургии. Генеральный директор – Виктор Бренер.