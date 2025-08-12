Інститут титану у Запоріжжі з боргами на 72 млн грн знову не продали: ціну зменшили вдвічі

Прийом заявок на участь у конкурсі з приватизації запорізького АТ "Інститут титану" продовжено до 19 серпня включно, хоча початково аукціон планувався на 12 серпня. Торги сьогодні не відбулися через відсутність охочих придбати підприємство. Наступну дату проведення визначено на 20 серпня.

Як інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в державній системі онлайн-аукціонів "Prozorro.Продажі", стартова ціна за 100% акцій на сьогоднішні торги становила 99,77 млн грн без ПДВ. Тепер вона зменшена удвічі – до 49,88 млн грн. Йдеться про реалізацію державного пакета у 75,31 млн акцій.

Майно, умови продажу та борги Інституту титану

До складу об’єкта входять 56 одиниць нерухомого майна: адміністративна будівля, виробничі споруди, дослідницькі корпуси у Запоріжжі та області й інше. Також у продаж включено три транспортні засоби 2002–2019 років випуску. Загальна площа нерухомості – 26,48 тис. кв. м.

Станом на 31 березня 2025 року частину приміщень загальною площею 364,56 м² було передано в оренду за трьома договорами.

Згідно з умовами приватизації, майбутній власник має протягом 12 місяців погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, а також не допустити звільнення працівників щонайменше протягом пів року. Середньооблікова чисельність персоналу на 31 березня 2025 року становила 80 осіб.

Документи свідчать, що прострочена кредиторська заборгованість товариства на цю ж дату становила 72,44 млн грн, з них 8,7 млн грн – борги із зарплати та 9,3 млн грн – заборгованість перед бюджетом.

Це вже не перша спроба продати це підприємство. Попередні торги закінчувалися безуспішно – не було бажаючих стати новим власником.

Що відомо про підприємство

Історія Інституту титану розпочалася у серпні 1956 року. У Запоріжжі, на базі Дніпровського титано-магнієвого заводу, що тоді будувався, відкрили філію Державного спеціального проєктного інституту (ДСПІ). Її завданням було забезпечити перший у країні титано-магнієвий завод повним пакетом проєктної та конструкторської документації.

Згодом він став ключовим науковим центром України та Європи в цій галузі, а у 1993 році був трансформований у акціонерне товариство "Інститут титану" з формальною реєстрацією юридичної особи.

На офіційному сайті підприємства зазначено, що Інститут титану є єдиною в Європі комплексною науково-дослідною та проєктною установою у сфері виробництва титану і магнію, а також первинної кольорової металургії. Генеральний директор – Віктор Бренер.