Intel расширяет портфель ИИ-акселераторов новым графическим процессором

Intel имеет уникальное положение, чтобы обеспечить полную цепь / Depositphotos

Компания Intel объявила о важном дополнении к своему портфелю ИИ-акселераторов – новый Intel Data Center GPU (графический процессор) под кодовым названием Crescent Island. Устройство создано для удовлетворения растущих потребностей инференс-нагрузок искусственного интеллекта и обеспечит высокую емкость памяти и энергоэффективную производительность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующее заявление Intel сделала на саммите OCP Global Summit 2025 года.

"ИИ переходит от статического обучения к повсеместному, реальному времени инференса - подпитанного агентными системами ИИ, - отметил Сачин Катти, технический директор Intel. - Масштабирование таких сложных нагрузок требует гетерогенных систем, сочетающих правильный тип кремния с соответствующим заданием, работая на открытом программном стеке. Графический процессор для дата-центров в архитектуре Intel Xe обеспечит клиентам необходимый запас эффективностии дополнительную ценностьпо мере роста объемов токенов".

Почему это важно

Поскольку инференс становится доминирующим типом нагрузок в сфере ИИ, успех зависит не только от мощности чиповнужны инновации на уровне систем. От аппаратного обеспечения до оркестрацииинференс требует открытого, ориентированного на нагрузку подхода, интегрирующего различные типы вычислений через единый, ориентированный на разработчиков программный стеки поставляется в виде легко развертываемых и масштабируемых систем.

Intel имеет уникальное положение, чтобы обеспечить полную цепьот AI-ПК до дата-центра и промышленного периферийного уровняпредлагая решения на базе процессоров Intel Xeon 6 и графических процессоров Intel.

Благодаря совместному проектированию систем, ориентированному на производительность, энергоэффективность и непрерывность работы для разработчиков, а также сотрудничеству с такими сообществами, как Open Compute Project (OCP), Intel обеспечивает возможность запуска инференса ИИ везде, где это нужно больше всего, добавляют в компании.

О GPU

Новый графический процессор для дата-центров под кодовым названием Crescent Island разрабатывается с учетом оптимизации энергопотребления и стоимости воздухоохлаждаемых серверов корпоративного уровня, а также с большой емкостью памяти и высокой пропускной способностью, адаптированными к инференс-нагрузкам.

Основные характеристики:

  • Микроархитектура Xe3P с оптимизированным соотношением производительности к потреблению энергии;
  • 160 ГБ памяти LPDDR5X;
  • Поддержка широкого спектра типов данных – идеально для провайдеров tokens-as-a-service и сценариев инференса.

Открытый и унифицированный программный стек Intel для гетерогенных ИИ-систем разрабатывается и тестируется на графических процессорах Arc Pro B-Series, что позволяет осуществлять раннюю оптимизацию и повторные итерации.

Ожидается, что образцы нового GPU для дата-центров станут доступны клиентам во второй половине 2026 года.

Ранее Delo.ua писало, что в августе президент США Дональд Трамп объявил о приобретении государством 10% акций компании Intel в рамках нового соглашения, предусматривающего конвертацию правительственных грантов в капитал производителя чипов.

Автор:
Кейт Щеглова