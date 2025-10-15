Intel расширяет портфель ИИ-акселераторов новым графическим процессором

Компания Intel объявила о важном дополнении к своему портфелю ИИ-акселераторов – новый Intel Data Center GPU (графический процессор) под кодовым названием Crescent Island. Устройство создано для удовлетворения растущих потребностей инференс-нагрузок искусственного интеллекта и обеспечит высокую емкость памяти и энергоэффективную производительность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующее заявление Intel сделала на саммите OCP Global Summit 2025 года.

"ИИ переходит от статического обучения к повсеместному, реальному времени инференса - подпитанного агентными системами ИИ, - отметил Сачин Катти, технический директор Intel. - Масштабирование таких сложных нагрузок требует гетерогенных систем, сочетающих правильный тип кремния с соответствующим заданием, работая на открытом программном стеке. Графический процессор для дата-центров в архитектуре Intel Xe обеспечит клиентам необходимый запас эффективности – и дополнительную ценность – по мере роста объемов токенов".

Почему это важно

Поскольку инференс становится доминирующим типом нагрузок в сфере ИИ, успех зависит не только от мощности чипов – нужны инновации на уровне систем. От аппаратного обеспечения до оркестрации – инференс требует открытого, ориентированного на нагрузку подхода, интегрирующего различные типы вычислений через единый, ориентированный на разработчиков программный стек – и поставляется в виде легко развертываемых и масштабируемых систем.

Intel имеет уникальное положение, чтобы обеспечить полную цепь – от AI-ПК до дата-центра и промышленного периферийного уровня – предлагая решения на базе процессоров Intel Xeon 6 и графических процессоров Intel.

Благодаря совместному проектированию систем, ориентированному на производительность, энергоэффективность и непрерывность работы для разработчиков, а также сотрудничеству с такими сообществами, как Open Compute Project (OCP), Intel обеспечивает возможность запуска инференса ИИ везде, где это нужно больше всего, добавляют в компании.

О GPU

Новый графический процессор для дата-центров под кодовым названием Crescent Island разрабатывается с учетом оптимизации энергопотребления и стоимости воздухоохлаждаемых серверов корпоративного уровня, а также с большой емкостью памяти и высокой пропускной способностью, адаптированными к инференс-нагрузкам.

Основные характеристики:

Микроархитектура Xe3P с оптимизированным соотношением производительности к потреблению энергии;

160 ГБ памяти LPDDR5X;

Поддержка широкого спектра типов данных – идеально для провайдеров tokens-as-a-service и сценариев инференса.

Открытый и унифицированный программный стек Intel для гетерогенных ИИ-систем разрабатывается и тестируется на графических процессорах Arc Pro B-Series, что позволяет осуществлять раннюю оптимизацию и повторные итерации.

Ожидается, что образцы нового GPU для дата-центров станут доступны клиентам во второй половине 2026 года.

Ранее Delo.ua писало, что в августе президент США Дональд Трамп объявил о приобретении государством 10% акций компании Intel в рамках нового соглашения, предусматривающего конвертацию правительственных грантов в капитал производителя чипов.