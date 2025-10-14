Oracle будет использовать чипы для облачных решений искусственного интеллекта

Oracle объявила о планах запуска облачных сервисов с использованием будущих чипов искусственного интеллекта MI450 от AMD.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Новые сервисы Oracle с использованием чипов ИИ

Сначала компании развернут 50 000 таких процессоров в третьем квартале 2026 года, а затем будут постепенно увеличивать мощности в 2027 году и дальше.

Это сотрудничество позволяет AMD привлечь еще одного крупного клиента для своих чипов, а Oracle расширить предложение вычислительных ресурсов для развития искусственного интеллекта, в частности таких инструментов, как ChatGPT. По словам компаний, спрос на вычислительные мощности ИИ растет, поскольку модели нового поколения нуждаются в масштабной инфраструктуре.

Акции AMD выросли более чем на 3% на предрыночных торгах, несмотря на общее снижение рынка, тогда как акции Oracle упали примерно на 1%. Ранее AMD подписала многолетнее соглашение с OpenAI по поставке чипов MI450, а OpenAI планирует приобрести вычислительные ресурсы на сумму около 300 миллиардов долларов в течение примерно пяти лет из-за облачного соглашения с Oracle.

Чипы MI450 будут работать в "суперкластерах ИИ" на базе стойкой конструкции Helios от AMD. Компания спешит вслед за конкурентом Nvidia, уже продающим полностью интегрированные системы с графическими и центральными процессорами, чтобы обеспечить мощную инфраструктуру для искусственного интеллекта.

О Oracle

Oracle Corporation – крупная американская транснациональная компания, один из мировых лидеров в производстве корпоративного программного и аппаратного обеспечения. Основана в 1977 году Ларри Эллисоном, Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Штаб-квартира компании расположена в Остине, штат Техас (ранее – Редвуд-Шорс, Калифорния).

Основные направления деятельности:

Программное обеспечение: системы управления базами данных (Oracle Database), ERP системы для планирования ресурсов предприятий, CRM системы для управления взаимоотношениями с клиентами, а также широкий спектр облачных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS).

системы управления базами данных (Oracle Database), ERP системы для планирования ресурсов предприятий, CRM системы для управления взаимоотношениями с клиентами, а также широкий спектр облачных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS). Аппаратное обеспечение: серверы, системы хранения и интегрированные инженерные системы.

Oracle работает более чем в 150 странах и обслуживает около 430 тысяч клиентов по всему миру. Благодаря поглощению компаний, таких как PeopleSoft и JD Edwards, компания значительно расширила портфель бизнес-приложений.

Что известно об AMD

AMD (Advanced Micro Devices) – американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве процессоров, графических карт и других компьютерных компонентов. Она является вторым по величине поставщиком процессоров x86 после Intel и активным конкурентом на рынке.

Основные направления деятельности:

Процессоры: компания производит процессоры для настольных ПК, ноутбуков, серверов и встроенных систем. Линейка Ryzen получила широкую популярность благодаря высокой производительности, особенно в сегменте игровых компьютеров.

компания производит процессоры для настольных ПК, ноутбуков, серверов и встроенных систем. Линейка Ryzen получила широкую популярность благодаря высокой производительности, особенно в сегменте игровых компьютеров. Графические карты: под брендом Radeon AMD выпускает видеокарты для игроков и профессионалов.

под брендом Radeon AMD выпускает видеокарты для игроков и профессионалов. Другие компоненты: включают чипсеты для материнских плат и прочие полупроводниковые продукты.

Компания была основана в 1969 году Джерри Сандерсом. Сначала AMD производила логические элементы, а впоследствии начала выпускать конкурентные процессоры Intel. В 2003 году представила первый коммерческий 64-битный процессор Opteron, а в 2006 году приобрела компанию ATI Technologies, специализировавшуюся на графических решениях.

AMD остается ключевым конкурентом Intel, предлагая продукцию с высокой производительностью и конкурентоспособными ценами. Компания активно внедряет новые технологии, в частности, 3D V-Cache, которая повышает эффективность игровых процессоров.