Oracle використовуватиме чипи для хмарних рішень штучного інтелекту

Oracle оголосила про плани запуску хмарних сервісів із використанням майбутніх чипів штучного інтелекту MI450 від AMD.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Нові сервіси Oracle з використанням чипів ШІ

Спершу компанії розгорнуть 50 000 таких процесорів у третьому кварталі 2026 року, а потім поступово збільшуватимуть потужності у 2027 році та надалі.

Ця співпраця дозволяє AMD залучити ще одного великого клієнта для своїх чипів, а Oracle розширити пропозицію обчислювальних ресурсів для розвитку штучного інтелекту, зокрема для таких інструментів, як ChatGPT. За словами компаній, попит на обчислювальні потужності ШІ зростає, оскільки моделі нового покоління потребують масштабної інфраструктури.

Акції AMD зросли на понад 3% на передринкових торгах, незважаючи на загальне зниження ринку, тоді як акції Oracle впали приблизно на 1%. Раніше AMD підписала багаторічну угоду з OpenAI щодо постачання чипів MI450, а OpenAI планує придбати обчислювальні ресурси на суму близько 300 мільярдів доларів протягом приблизно п’яти років через хмарну угоду з Oracle.

Чипи MI450 працюватимуть у "суперкластерах ШІ" на базі стійкової конструкції Helios від AMD. Компанія поспішає слідом за конкурентом Nvidia, який вже продає повністю інтегровані системи з графічними та центральними процесорами, щоб забезпечити потужну інфраструктуру для штучного інтелекту.

Про Oracle

Oracle Corporation — велика американська транснаціональна компанія, один із світових лідерів у виробництві корпоративного програмного та апаратного забезпечення. Заснована у 1977 році Ларрі Еллісоном, Бобом Майнером та Едом Оутсом. Штаб-квартира компанії розташована в Остіні, штат Техас (раніше — Редвуд-Шорс, Каліфорнія).

Основні напрямки діяльності:

Програмне забезпечення: системи управління базами даних (Oracle Database), ERP-системи для планування ресурсів підприємств, CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами, а також широкий спектр хмарних сервісів (IaaS, PaaS, SaaS).

системи управління базами даних (Oracle Database), ERP-системи для планування ресурсів підприємств, CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами, а також широкий спектр хмарних сервісів (IaaS, PaaS, SaaS). Апаратне забезпечення: сервери, системи зберігання даних та інтегровані інженерні системи.

Oracle працює у понад 150 країнах і обслуговує близько 430 тисяч клієнтів по всьому світу. Завдяки поглинанню компаній, таких як PeopleSoft та JD Edwards, корпорація значно розширила портфель бізнес-додатків.

Що відомо про AMD

AMD (Advanced Micro Devices) — американська компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві процесорів, графічних карт та інших комп’ютерних компонентів. Вона є другим за величиною постачальником процесорів x86 після Intel і активним конкурентом на ринку.

Основні напрямки діяльності:

Процесори: компанія виробляє процесори для настільних ПК, ноутбуків, серверів та вбудованих систем. Лінійка Ryzen отримала широку популярність завдяки високій продуктивності, особливо у сегменті ігрових комп’ютерів.

компанія виробляє процесори для настільних ПК, ноутбуків, серверів та вбудованих систем. Лінійка Ryzen отримала широку популярність завдяки високій продуктивності, особливо у сегменті ігрових комп’ютерів. Графічні карти: під брендом Radeon AMD випускає відеокарти для геймерів та професіоналів.

під брендом Radeon AMD випускає відеокарти для геймерів та професіоналів. Інші компоненти: включають чіпсети для материнських плат та інші напівпровідникові продукти.

Компанія була заснована у 1969 році Джеррі Сандерсом. Спершу AMD виготовляла логічні елементи, а згодом почала випускати конкурентні процесори Intel. У 2003 році представила перший комерційний 64-бітний процесор Opteron, а у 2006 році придбала компанію ATI Technologies, що спеціалізувалася на графічних рішеннях.

AMD залишається ключовим конкурентом Intel, пропонуючи продукцію з високою продуктивністю та конкурентними цінами. Компанія активно впроваджує нові технології, зокрема 3D V-Cache, яка підвищує ефективність ігрових процесорів.